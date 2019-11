Im Oktober haben 208 Personen Asyl in Luxemburg beantragt - ein Anstieg gegenüber dem Vormonat.

Zahl der Schutzsuchenden steigt wieder an

Michel THIEL Im Oktober haben 208 Personen Asyl in Luxemburg beantragt - ein Anstieg gegenüber dem Vormonat.

Im Monat Oktober beantragten 208 Personen Asyl in Luxemburg. Es handelt sich um einen Anstieg von etwas mehr als 31 Prozent.

Die Gesamtzahl an Asylanträgen für 2019 erreicht damit 1.744 - weit entfernt vom Höchststand im Jahr 2015, als 2.447 Personen Asyl im Großherzogtum beantragten.

Die meisten Antragssteller kamen im vergangenen Monat aus Erithrea (42 Anträge), gefolgt von Syrien (37 Anträge) und Venezuela (16 Anträge).

57 Personen bekamen den Status als Schutzsuchende anerkannt. In 59 Fällen wurde der Antrag abgelehnt. 24 Anträge wurden zurückgezogen, in 26 Fällen wurde die Entscheidung an andere Instanzen weiter gegeben.