Im Februar haben 182 Personen in Luxemburg einen Antrag auf Asyl gestellt, das sind 44 weniger als im Januar. Im Vergleich zu 2018 ist die Zahl allerdings deutlich höher.

Zahl der Schutzsuchenden nimmt ab

Marc HOSCHEID Im Februar haben 182 Personen in Luxemburg einen Antrag auf Asyl gestellt, das sind 44 weniger als im Januar. Im Vergleich zu 2018 ist die Zahl allerdings deutlich höher.

182 Menschen haben im Februar in Luxemburg um Asyl gebeten, das sind 44 weniger als im Januar. Dies teilt die Direction de l'immigration aus dem Außenministerium mit. Obwohl die Zahlen rückläufig sind, übersteigen sie jene des Vorjahres bei Weitem. Im Februar 2018 gab es noch 121 Anträge.

Die meisten Antragssteller, immerhin 138 oder rund ein Drittel, kommen aus Eritrea. Auf den Plätzen Zwei und Drei folgen das Bürgerkriegsland Syrien und der Irak mit 35 und 31 Personen.

Flüchtlingszahlen im Januar: Weniger Asylanträge als im Vorjahr 175 Personen stellten im Januar einen Asylantrag in Luxemburg. Damit sinkt die Zahl der Schutzsuchenden im Vergleich zum Vormonat.

In diesem Jahr wurden bislang 478 Entscheidungen getroffen. 167 Flüchtlinge erhielten den Asylstatus. In 70 Fällen wurde dieser verweigert und in 159 wurde das Dossier weitergereicht, da sich die Direchtion de l'immigration als nicht zuständig betrachtete.

In den ersten beiden Monaten dieses Jahres wurden 56 Personen in einen anderen EU-Staat zurückgeschickt, so wie es das Dublin-Abkommen vorsieht. Umgekehrt wurden 13 Flüchtlinge nach Anwendung des Abkommens nach Luxemburg geschickt. 35 Personen sind derweil in demselben Zeitraum in ihr Heimatland zurückgekehrt. In sieben Fällen geschah dies gegen den Willen der Person.