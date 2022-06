Zwischen dem 6. und dem 12. Juni ist die Zahl der Neuinfektionen und hospitalisierten Corona-Patienten erneut angestiegen.

Wochenbericht der Santé

Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt wieder an

Zwischen dem 6. und dem 12. Juni ist die Zahl der Neuinfektionen und hospitalisierten Corona-Patienten erneut angestiegen.

(lm) – Die Chamber teilte im Zusammenhang der Änderungen der Covid-Gesetzgebung mit, dass die Corona-Lage im Großherzogtum stabil sei. Zuletzt fiel die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie die 3G-Regelung in Krankenhäusern und Pflegehäusern. Dennoch weist der Wochenbericht der Santé auf ein steigendes Infektionsgeschehen hin.

In der zweiten Juniwoche wurden 2.824 Neuinfektionen mit dem Virus registriert, gegenüber 1.934 in der Vorwoche. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass zwischen dem 6. und dem 12. Juni auch mehr Tests durchgeführt wurden als in der Woche davor. Insgesamt 9.289 Menschen wurden auf den Erreger getestet, in der ersten Juniwoche waren es 8.212. Die Reproduktionszahl ist indes im Vergleich zur Vorwoche von 1,26 auf 1,21 gesunken.





Mehr Patienten im Krankenhaus

Die Lage in den Krankenhäusern bleibt derweil beruhigend, wenn auch mehr Patienten stationär aufgenommen wurden als noch vor einer Woche. Die Zahl der hospitalisierten Corona-Patienten ist von vier auf sieben gestiegen. Weiterhin wird davon lediglich eine Person auf der Intensivstation versorgt.

Vom 6. bis zum 12. Juni ist ein Mensch an den Folgen der Viruserkrankung verstorben. In der Woche zuvor hatte Luxemburg drei Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen.

Impfungen

78 Menschen wurden indes zum ersten Mal geimpft, 90 Personen erhielten ihre zweite Imfpdosis. Insgesamt wurden 1.586 Dosen in dem oben genannten Zeitraum verabreicht. Davon wurden 511 Dosen als „Booster gebraucht“, in 906 Fällen handelte es sich bereits um die zweite Auffrischung. Einer Person wurde sogar eine dritte Auffrischungsimpfung verabreicht.

