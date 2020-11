Im Oktober haben 123 Personen in Luxemburg einen Antrag auf Asyl gestellt, das sind 36 weniger als im Vormonat.

Zahl der Asylanträge rückläufig

Die Zahl der Asylanträge in Luxemburg ist leicht rückläufig. Im Oktober stellten 123 Personen einen Antrag auf internationalen Schutz im Großherzogtum. Im September waren es noch 159. Mit 40 Anträgen liegen die Syrer an der Spitze, gefolgt von Personen aus Eritrea (15) sowie aus Afghanistan (11). Insgesamt waren es bisher 909 Anträge im Jahr 2020.

Im Oktober des Vorjahres hatte die Zahl der Asylanträge noch bei 209 gelegen, 2018 bei 178. Generell ist ein Rückgang seit der Flüchtlingskrise 2015 zu bemerken. Vor 5 Jahren waren es noch 381 Asylanträge im Monat Oktober.

75 Menschen in ihr Heimatland zurückgeschickt

Bislang wurde in diesem Jahr über 1.231 Anträge entschieden. In 611 Fällen wurde er angenommen, 281 Mal zurückgewiesen. In 178 Fällen erklärten sich die Behörden für nicht zuständig, 44 Personen hatten bereits in einem anderen sicheren Drittstaat um Asyl gebeten.

In diesem Jahr wurden bislang 101 Personen in andere Länder, die sich am Dublin-Verfahren beteiligen, transferiert. 31 nach Deutschland, 22 nach Frankreich und 12 nach Italien. 75 Menschen wurden in ihr Heimatland zurückgeschickt, die meisten von ihnen (17) nach Albanien.

