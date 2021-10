Welche politischen Akzente setzt die Regierung in den kommenden Monaten? Die Rede von Premier Xavier Bettel im Video.

Ab 14.30 Uhr im Livestream

Xavier Bettels Rede zur Lage der Nation

Welche politischen Akzente setzt die Regierung in den kommenden Monaten? Die Rede von Premier Xavier Bettel im Video.

Am Dienstag hält Premierminister Xavier Bettel (DP) seine Rede zur Lage der Nation und stellt in der Chamber die Prioritäten der Regierung für die kommenden Monate vor. Bei Twitter kündigte der Premier bereits an: „Eise Wee. Eist Zil“.

État de la Nation 2021 - 12.10.2021#edln2021 pic.twitter.com/1obAjUAzp8 — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) October 11, 2021

Thema am Donnerstag wird unter anderem die Zeit nach der Corona-Pandemie sowie das Abschließen der alten Parlamentssession.

Verfolgen Sie hier die Rede im Livestream (ab 14.30 Uhr):

Am Mittwoch um 9 Uhr stellt sein Parteikollege und Finanzminister Pierre Gramegna zudem noch den Finanzplan für das Jahr 2022 vor. Auch diese Rede können Sie auf wort.lu im Livestream mitverfolgen.



