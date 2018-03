Für seinen Einsatz für die europäische Union wurde Premierminister Xavier Bettel am Samstag ausgezeichnet.

Xavier Bettel mit dem Steiger Award geehrt

Für seinen Einsatz für die europäische Union wurde Premierminister Xavier Bettel am Samstag ausgezeichnet.

(C./SH) - Premierminister Xavier Bettel wurde am Samstag in Dortmund mit dem Steiger Award in der Kategorie „Europa“ ausgezeichnet. Der Preis ist nach dem Steiger benannt, einem Aufsichtsbeamten, der nach Bergbautradition besonders für Tugenden wie Geradlinigkeit, Offenheit, Menschlichkeit und Toleranz steht. Geehrt werden Menschen, die sich auf ihrem Wege nicht beirren lassen und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.

In seiner Laudatio bezeichnete der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, Xavier Bettel als „überzeugten Europäer, der Europa im Blut hat“ und lobte den Premierminister „für sein engagiertes Eintreten und die Stärkung der Wertegemeinschaft, die die europäische Union darstellt.“

"Die europäische Union ist ein einzigartiges Friedensprojekt", unterstrich Xavier Bettel in seiner Ansprache, und fügte hinzu: "Es ist mir wichtig, die EU zu erhalten und weiter zu stärken, damit auch die kommenden Generationen ein friedliches, von Toleranz und Solidarität geprägtes Zusammenleben in der EU genießen können."