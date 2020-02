Der Premierminister nimmt am Mittwochmittag erstmals zum Bericht des Sonderbeauftragten Jeannot Waringo über den großherzoglichen Hof Stellung.

Xavier Bettel legt Waringo-Bericht der Chamber vor

(LW) – Sechs Tage nach der Veröffentlichung des Waringo-Berichts über die Missstände am großherzoglichen Hof stellt Premierminister Xavier Bettel (DP) den Text am Mittwoch (11.30 Uhr) dem zuständigen Parlamentsausschuss vor. Danach will Bettel vor die Presse treten.

Die Regierung hat sich bislang nicht dazu geäußert, welche Schlussfolgerungen sie aus dem Bericht des Sonderbeauftragten ziehen will. Der CSV-Deputierte Laurent Mosar hatte am Montag kritisiert, dass der Premier "die heiße Kartoffel" nicht einfach an die Chamber weiterreichen könne. Mosar empfahl der Regierung, die Vorschläge von Jeannot Waringo rasch umzusetzen.

Der Waringo-Bericht In seinem Bericht legt der Sonderbeauftragte Jeannot Waringo die Missstände beim großherzoglichen Hof auf.

Im Waringo-Bericht werden mehrere mögliche Reformen aufgezeigt, die der Luxemburger Monarchie zu mehr Transparenz verhelfen sollen. Der Text warf unter anderem Fragen über den Umgang des Hofs mit Steuergeldern und die unscharfe Trennung zwischen offiziellen und privaten Aktivitäten der Luxemburger "Royals" auf. Auch beim Personalmanagement im Palais ortete Waringo erheblichen Verbesserungsbedarf. Im Fokus steht auch die Rolle der Großherzogin, die ihre repräsentative Rolle offenbar sehr weitläufig interpretiert.



Erschwerend kommt hinzu, dass sich nun auch die Staatsanwaltschaft für die Vorgänge hinter den Mauern des großherzoglichen Palais interessiert. Nach Aussagen eines Journalisten in der RTL-Radiosendung "Presseclub" hat die Kriminalpolizei am Dienstag Voruntersuchungen in Bezug auf vermeintliche Fälle von körperlicher Gewalt am Hof eingeleitet.