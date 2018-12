Xavier Bettel: „In der Politik braucht es Ambitionen“

Anfang Dezember wurde Xavier Bettel zum zweiten Mal als Premierminister vereidigt. Im Interview erklärt er, wie er das Regierungsprogramm in den kommenden fünf Jahren umsetzen will.

Anfang Dezember wurde Xavier Bettel zum zweiten Mal als Premierminister vereidigt. Im Interview erklärt er, wie er das Regierungsprogramm in den kommenden fünf Jahren umsetzen will.

Xavier Bettel steht auch in den nächsten fünf Jahren an der Spitze einer blau-rot-grünen Regierung. An eine Fortführung der Dreierkoalition hatte er am Vorabend der Wahlen nur bedingt geglaubt. Als alter und neuer Premierminister macht sich der 45-Jährige nun daran, das Regierungsprogramm umzusetzen. Dabei lässt er sich nicht von kritischen Zwischenrufen beirren.

Xavier Bettel, haben Sie am 13. Oktober ernsthaft daran geglaubt, dass Sie heute noch Premierminister sind?

Ich hatte es gehofft, aber richtig daran geglaubt habe ich nicht ...