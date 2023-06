Der Premier schließt in der Frage künftiger Regierungskonstellationen offenbar nur wenig aus.

Mögliche Konstellationen

Xavier Bettel hat keine Berührungsängste mit Luc Frieden

Xavier Bettel will in der Frage, ob er in einer künftigen Regierung auch eine andere Funktion als Premierminister bekleiden würde, „nichts ausschließen“. Das sagte der aktuelle Regierungschef in einem Interview mit reporter.lu. „Meine Ambition ist aber schon, hier sitzenzubleiben“, fügte Bettel aber schnell hinzu.

Frieden: „Eine Zweierkoalition wäre besser für das Land“ Für CSV-Spitzenkandidat Luc Frieden muss es im Oktober zu einem Wechsel kommen. Was er besser machen will und mit welcher Partei das nicht geht, erzählt er im RTL-Interview.

Die Frage zielte offenbar in die Richtung einer möglichen CSV-DP-Koalition mit Bettel als Vizepremier. „Berührungsängste“ zwischen CSV-Spitzenkandidat Luc Frieden und ihm selbst gebe es nicht, so Bettel, Frieden sei ein „angenehmer Gesprächspartner“. Jedoch: „Ein Vertrauensverhältnis, wie ich es mit meinen Koalitionskollegen entwickelt habe, das muss man aufbauen.“

Im Hinblick auf weitere mögliche Regierungskonstellationen schloss Bettel lediglich Koalitionen mit Déi Lénk und der ADR aus („diametral entgegengesetzte Sichtweisen“). Ob die Piraten für einen Platz in der Regierung infrage kämen, wollte Bettel nicht bewerten, da er deren Programm nur von Plakaten kenne.

Luc Frieden spricht über Steuern

Luc Frieden seinerseits war am Montagmorgen im RTL-Radio zu Gast, kam dort aber nicht auf mögliche Koalitionsoptionen, ob mit Bettel oder ohne, zu sprechen. Dem ehemaligen Finanzminister und aktuellen CSV-Zugpferd ging es in seinem rund zehnminütigen Interview hauptsächlich um eine Beschreibung seiner geplanten Steuerpolitik.

Luc Frieden. Archivfoto: Gerry Huberty

Es müsse „mehr Netto vom Brutto“ bleiben, so Frieden, und dabei der Mittelstand zusätzlich entlastet werden, junge Leute außerdem mehr steuerliche Unterstützung erfahren. Einer Vermögens- und einer Erbschaftssteuer erteilte er eine Absage. Grundsätzlich sei dafür Wachstum notwendig.

Die CSV stellt am Montagvormittag ihr Wahlprogramm für die Chamberwahlen vor.

