Der Regierungschef wurde am Mittwoch in der griechischen Botschaft geehrt.

Griechischer Orden der Ehre

Xavier Bettel erhält hohe Auszeichnung

Der Regierungschef wurde am Mittwoch in der griechischen Botschaft geehrt.

(LW) – Premierminister Xavier Bettel (DP) wurde am Mittwoch vom griechischen Botschafter Angelos Ypsilantis mit dem Großkreuz des Ordens der Ehre ausgezeichnet.

Die Auszeichnung wird an In- und Ausländer verliehen, die sich auf dem Gebiet der öffentlichen Verwaltung, des Handels und der Industrie sowie der Wissenschaft und Künste, Verdienste um Griechenland erworben haben. Die Feierlichkeiten fanden in der griechischen Botschaft in Luxemburg statt.

Bettels Verbindung mit Griechenland reicht bis in seine Studienzeit zurück. Während seines Jurastudiums hielt er sich als Erasmus-Student in Thessaloniki auf, um dort Kirchenrecht und Seerecht zu studieren.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.