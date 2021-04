Private Daten des Premierministers sowie weiterer ranghoher EU-Beamte befinden sich im Internet. Online Selbstcheck ermöglicht Kontrolle.

Xavier Bettel auch Opfer des Facebook Datenlecks

Wie „Politico“ berichtet, gehört Premierminister Xavier Bettel (DP) ebenfalls zu den 530 Millionen Facebook-Nutzern, deren Daten wie Mail-Adresse, Geburtstag, geografischer Standort und Telefonnummer gestohlen wurden. Auch die Daten des EU-Justizkommissars Didier Reynders sowie weiterer ranghoher EU-Beamte und Diplomaten sollen im Netz zirkulieren.

Online Selbstcheck

Über den Sicherheitsdienst Have I Been Pwned kann man überprüfen, ob man ebenfalls von dem Daten-Leck betroffen ist. Im Sucheingabe-Feld muss man seine Mail-Adresse oder Telefonnummer in der internationalen Variante angeben. (+352xxxxxxxxx für Luxemburg)

