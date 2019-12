Worte und Taten

Über Weihnachten forderte die Kirche mehr Solidarität in der Asylfrage. Die Politik muss handeln. In der Immigrationspolitik liegt der Ball eindeutig bei der EU-Kommission.

Über Weihnachten forderte die Kirche mehr Solidarität in der Asylfrage. Die Politik muss handeln. In der Immigrationspolitik liegt der Ball eindeutig bei der EU-Kommission.

In seiner Weihnachtsansprache prangerte Papst Franziskus einmal mehr die europäische Abschottungspolitik gegenüber den Migranten an und forderte von den Christen in aller Welt mehr Solidarität. Hauptantriebskraft für die Migration ist die Ungerechtigkeit, so der Pontifex.



Die Ungerechtigkeit kann viele Gesichter haben ...