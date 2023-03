Bei der Verleihung am Montagabend in den Rotondes hat Amnesty International die Luxemburger Medienpreise für Menschenrechte verliehen.

"Wort"-Redakteure gewinnen Amnesty Mediepräis 2023

(MS) – Am Montagabend wurde der Amnesty-Medienpräis 2023 an die Autorinnen und Autoren von insgesamt drei Gewinnerprojekten verliehen.

In der Kategorie Multimedia gewann der Artikel „15 endlos lange Tage“, der von Sibila Lind, Christophe Olinger und Dominique Nauroy für das „Luxemburger Wort“ produziert wurde. Der gabunische Student Claude Junior erzählt darin von seiner Flucht aus der Ukraine, von den Schikanen der Polizei und Kältetoten an der Grenze. Ein weiteres nominiertes „Wort“-Projekt in dieser Kategorie war „Wie eine 15-Jährige zum Opfer von Vergewaltigung wurde“ von Tammy Schmit, das ebenfalls in Zusammenarbeit mit Christophe Olinger und Dominique Nauroy umgesetzt wurde.



Der Gewinner in der Kategorie „Audiovisuell“ ist „Working Poor - Kee Widdersproch, mä Realitéit: 40 Stonne schaffen a keng Suen iwwreg hunn“ von RTL, produziert von Lea Schwartz, Altti Niemen und dem Kamerateam Nicolas Sottiau, Jean Baptiste Verwaerde, Hugues Bataille, Ghislain Federspiel und Ken Fitzke.

In der Kategorie „Artikel“ gewannen Camille Frati und Lex Kleren den Preis für „Adopter seule, un combat judiciaire sans fin“, veröffentlicht vom „Lëtzebuerger Journal“. Außerdem hob die Jury den Artikel „Völkermord in Ruanda: Wie sich für die Opfer die Geschichte wiederholt“ von Charlotte Wirth für Reporter.lu in einer besonderen Erwähnung hervor.

So viele Teilnehmer wie nie zuvor

Die große thematische Vielfalt der nominierten Projekte des Amnesty Mediepräis hat zum Ziel, Medienschaffende auszuzeichnen, die sich mit Menschenrechtsthemen beschäftigen. Die öffentliche Preisverleihung in den Rotondes bot die Gelegenheit, einen Überblick zu erhalten, welche Grundrechtsthemen in den letzten Monaten von den luxemburgischen Medien behandelt wurden.

In diesem Jahr gab es mit insgesamt 37 eingereichten Arbeiten mehr Bewerbungen als je zuvor. Die Themenvielfalt der nominierten Projekte war bemerkenswert: Armut unter Arbeitnehmern und Obdachlosigkeit, der mangelhafte Schutz von Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind, Vergewaltigung und „Victim Blaming“, die Schwierigkeiten, eine Volladoption für Alleinstehende zu erhalten, medizinische Behandlungsfehler, die Erfahrungen der Überlebenden und Täter des Völkermords in Ruanda in Europa, das Schicksal von LGBTIQ+-Personen in der Ukraine oder auch der Exodus eines afrikanischen Studenten vor der russischen Invasion.

