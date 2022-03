Das "Storytelling-Team" des "Luxemburger Wort" überzeugte die Jury des Medienpreises mit seiner Arbeit aus dem Sommer 2021.

"Vom Opfer zur Täterin"

"Luxemburger Wort" gewinnt "Amnesty Mediepräis 2022"

Amnesty International Luxembourg hat am Dienstagabend in den Rotondes die diesjährigen Gewinner des „Amnesty Mediepräis“ gekürt. Das „Luxemburger Wort“ gewann in der Kategorie „Multimedia“ mit der Reportage „Vom Opfer zur Täterin“ von Sibila Lind, Jean-Michel Hennebert, Dominique Nauroy und Christophe Olinger. Sie handelt von einer Frau aus Brasilien, die Opfer sexueller Belästigung wird - und für die eine Anzeige zum Bumerang wird, weil ihr Aufenthaltsstatus in Luxemburg nicht geklärt ist.

Aus der Begründung der Jury: „Die Autoren erzählen diese Geschichte mit großem Respekt und stellen dabei die systemischen Probleme heraus, die dazu führen, dass weder Gesetz noch Politik einen Rahmen dafür schaffen, Menschen ohne Papier vor fundamentalen Menschenrechtsverletzungen zu schützen.“

Die weiteren Gewinner:

Kategorie Artikel: Luc Caregari (Reporter) für „Ausbeutung hinter legaler Fassade“.

Kategorie Audiovisuell: Diana Hoffmann (RTL Radio) für „D’Pandemie huet vill Migranten ouni Pabeieren an eng prekär Situatioun bruecht“ und Caroline Mart (RTL Télé) für "Mëssbrauch a seng Konsequenzen".

Jury: Petz Bartz, Journalist bei RTL Télé und Gewinner des Amnesty Mediepräis 2020; Véronique Faber, Präsidentin des Verwaltungsrats bei Radio 100,7; Isabelle Schmoetten, Referentin für Sozialpolitik bei CID | Fraen an Gender; Prof. Lukas Sosoe, Professor für politische Philosophie und Philosophie des Rechts an der Universität Luxemburg.

