Chamber debattiert über Investitionsstrategie

„Wollen uns den Pensionsfonds auf die Visitenkarte schreiben“

Florian JAVEL Ohne Änderung der Investitionsstrategie könnte dem „Fonds de Compensation“ eine nachhaltige Perspektive fehlen - das Parlament hat darüber debattiert.

Die Investitionsstrategie des Pensionsfonds spaltet. So viel ist klar. Wie die 26 Milliarden Euro Geldreserven des FDC (Fonds de Compensation) investiert gehören, ist nämlich keine leichte Entscheidung. Vor allem aufgrund der neuen EU-Taxonomie, nach der Atomkraft- und Erdgasaktivitäten als nachhaltige Finanzanlagen eingestuft wurden. Dass die Position der Regierung in dem Kontext als Widerspruch wahrgenommen wird, zeigt sich daran, dass sich Luxemburg auf EU-Ebene an einer von Österreich ausgehenden Klage gegen die Taxonomie beteiligt, auf nationaler Ebene aber 2021 Investitionen von rund 800 Millionen in Kernkraft zuließ.

Nach Ansicht von NGOs wie Greenpeace oder der ASTM, die vor der Orientierungsdebatte am Donnerstag in der Chamber eine Protestaktion vor dem Parlament veranstalteten, wird die neue Richtlinie des FDC, die die Investitionspolitik des Fonds für die Jahre 2023–2027 definiert, „den Anforderungen an eine ambitiöse und zielgerichtete Nachhaltigkeitsstrategie nicht gerecht“. Während DP, LSAP und CSV sich mit der neuen Richtlinie abgefunden haben, haben vor allem Déi Gréng sich dagegen quergestellt.

Charles Margue (Déi Gréng) sieht die Zukunft des Pensionsfonds eigentlich optimistisch: Der FDC soll zum Vorzeigebeispiel für nachhaltige Investitionen werden. Foto: Anouk Antony

Nachhaltige Investitionen schaden der Diversifizierung des Portfolios

Marc Spautz (CSV) machte in seiner Rede klar, die CSV würde der neuen Investitionsstrategie des FDC nicht im Wege stehen. Es sei allerdings wichtig, das Hauptziel des Pensionsfonds nicht aus den Augen zu verlieren: ein nachhaltiges Pensionssystem zu gewährleisten. Denn die 26 bis 27 Millionen Euro an Reserven des Pensionsfonds seien keine öffentlichen Gelder, sondern die Beiträge arbeitender Menschen aus dem Privatsektor.

Wenn allerdings von nachhaltigen Investitionen hinsichtlich der neuen EU-Taxonomie die Rede ist, stelle sich die Frage, was grüne Energie ist - und was nicht. Wenn Mineralölkonzerne wie „Shell“ oder „Total“ in erneuerbare Energien investieren, wie soll noch „dreckige“ und „saubere“ Energie voneinander unterschieden werden, wirft Spautz die Frage auf. Wenn eine Flugfahrtgesellschaft in die Waffenindustrie investiere, dürfe man noch in eine „Boeing“ einsteigen, um in den Urlaub zu fliegen? „Hinter manchen Unternehmen verstecken sich Tochtergesellschaften, von denen wir nicht wissen, ob sie in ‚dreckige‘ Energie investieren“, gibt Spautz zu bedenken.

Hinter manchen Unternehmen verstecken sich Tochtergesellschaften, von denen wir nicht wissen, ob sie in ‚dreckige‘ Energie investieren. Marc Spautz, CSV

Nachhaltigkeit, ja - aber die Investitionen des Pensionsfonds sollten vor allem wirtschaftlich rentabel sein, betont André Bauler (DP). Es gelte hierbei einen Balanceakt auszuführen, indem einerseits auf den Respekt der Nachhaltigkeit und der Menschenrechte bei Investitionen durch den Pensionsfonds geachtet wird, andererseits Pensionen weiterhin abgesichert werden.

Nachhaltige Investitionen seien allerdings stärker beschränkt, argumentiert Bauler. Würde der Pensionsfonds rein in Unternehmen investieren, die ESG-Kriterien vollständig einhalten, würden seine Investitionsoptionen schrumpfen - und der FDC dabei ein höheres Risiko eingehen. Denn weniger Optionen bedeutet weniger Diversifizierung des Investitionsportfolios. Was demzufolge zu mehr Verlusten führen könnte. „Wäre das verantwortungsvoll? Sicher nicht!“, sagt Bauler dazu.

Auf EU-Ebene ist Luxemburg nicht froh, dass die Atomkraft auf Fördermittel zurückgreifen kann; bei der Investitionspolitik der Rentenreserven will die Regierung die Kernkraft indes nicht ausschließen. Foto: Chris Karaba

Es sei wichtig, keiner dogmatischen Denkweise zum Opfer zu fallen und nicht auf die Expertise spezialisierter Unternehmen zu verzichten, sondern diese auf dem Weg der Nachhaltigkeit zu begleiten - auch Mineralölkonzerne, denn gerade diese Unternehmen verfügen über die notwendigen Technologien, nachhaltige Projekte zu realisieren. Das gelte auch für Investitionen in Atomkraft und Gas. Dass Luxemburg Investitionen in die kritisierten Energieformen hinsichtlich der Sicherung der Renten unterstütze, sei kein Widerspruch in sich, betont Bauler. Investitionen durch den Pensionsfonds würden Nachhaltigkeitskriterien unterliegen, wobei es Unternehmen frei stehe, ihre Aktivitäten nachhaltiger auszurichten.

LSAP: „Wollten an einem überteuerten Immobilienmarkt nicht mitschuldig sein“

Dass die Handhabung der Reserven des Pensionsfonds mit einer hohen ethischen Verantwortung einhergeht, dessen ist sich auch der LSAP-Abgeordnete Dan Kersch bewusst. Zu Anfang, als der FDC 2004 gegründet wurde, sei Kersch skeptisch gewesen, gibt er zu: Das klang für ihn nach Spekulation an der Börse mit den Geldern der Beitragszahler. Allerdings sei ihm schnell bewusst geworden, dass die heutigen Geldreserven ohne diese nachhaltigen Investitionen 2023 wohl nicht im zweistelligen Milliardenbereich liegen würden. Wodurch die Renten der Jüngeren für die Zukunft nicht gesichert wären. „Wie viel Ethik hinter diesem System steckt, ist vielen nicht bewusst. Es wird immer nur so dargestellt, als würden die Jungen die Alten durchfüttern“, gibt Kersch zu.

Als LSAP sei man vom Konzept und von der Transparenz des Pensionsfonds überzeugt. Wie viel Geld worin investiert werde, sei auf der Internetseite des FDC aufgelistet und frei zugänglich. Dass der Fonds allerdings sein Ziel verfehlt habe, fünf Prozent der Geldreserven im Bereich Logement zu investieren, sei verbesserungswürdig, allerdings gebe es einen triftigen Grund, warum die Investitionen bei rund zwei Prozent liegen. Man habe nicht in „überteuerte Immobilienprojekte“ investieren wollen, die die Preisspirale am Immobilienmarkt weiter angetrieben hätten, erklärt Kersch. „Wir wollten nicht an einem überteuerten Immobilienmarkt mitschuldig sein.“

ASTM und Greenpeace starteten am Donnerstag eine gemeinsame Protestaktion vor dem Parlament, um gegen die geplante Richtlinie zur Investitionsstrategie des Pensionsfonds zu demonstrieren. Foto: Guy Jallay

Für den Piraten-Abgeordneten Sven Clement ein Argument, das an Abstrusität nicht zu überbieten ist. „Es gab nichts Rentableres als den Immobilienmarkt in den letzten zehn Jahren in Luxemburg“, zeigt sich Clement verärgert. Nur 23 Häuser seien vom Pensionsfonds 2021 vermietet worden.

Ein Leitmotiv in der Rede des Piraten: Der Pensionsfonds geht nicht weit genug. Die schwarze Liste, auf der Unternehmen, die sich nicht nach den Nachhaltigkeitskriterien des FDC richten, aufgelistet sind, sei unter anderem zu kurz - lediglich 137 Unternehmen stehen auf dieser schwarzen Liste. Eine verpasste Chance zu zeigen, dass Investitionen in fossile Energien nicht der Zukunft gehören, so der Pirat.

Dass Konzerne wie „Shell“ oder „Total“ mit ihren Rekordgewinnen beim Kampf gegen den Klimawandel plausible Partner sein sollen, ist für Clement abseits der Realität. „Dass wir daran glauben, zeigt, dass wir in einem Hamsterrad stecken.“

Regierung schloss Gespräche mit NGOs aus

Auch die ADR sieht Luxemburg im Hamsterrad gefangen. Das unkontrollierte Wachstum setze das Pensionssystem stark unter Druck. Um dieses System weiter finanzieren zu können, sollten um 2050 herum 900.000 Arbeitsplätze besetzt sein - 2060 sogar über eine Million Arbeitsplätze. 2020 waren es lediglich 474.000. Jeff Engelen (ADR) schlug darum dem Parlament vor, einen „Zukunftstisch“ in Aussicht zu stellen, um das unkontrollierte Wachstum zu thematisieren, und „zu schauen, wie wir da herauskommen“. Der Pensionsfonds werde nämlich nicht die „Wunderlösung“ für das Problem sein, warnt Engelen.

Zumindest solle der Pensionsfonds aber der Ort der Auseinandersetzung zwischen einer „alten“ und einer „neuen“ Welt sein, sagte Myriam Cechetti (Déi Lénk) in ihrer Rede. Eine alte Welt, in der alles dem Profit untergeordnet wird und einer neuen, in der klar wird, dass „die Zerstörung der Lebensgrundlagen und eine Verschärfung der enormen sozialen Ungleichheiten uns unweigerlich gegen die Wand fahren lässt“. Während die Beitragszahler sich in Sachen Nachhaltigkeit Kohärenz wünschen, habe die Regierung gegen einen Ausschluss der Nuklearindustrie aus dem Pensionsfonds gestimmt, kritisiert Cecchetti. „Chapeau, léif Kollegen vun der DP, der LSAP an Déi Gréng.“

Die Nachricht vonseiten der NGO Greenpeace in Richtung Claude Haagen (LSAP) ist klar: „Stop funding fossil energy“ Foto: Guy Jallay

Zusammen mit der CSV und der ADR hätten die Regierungsparteien sogar verhindert, dass NGOs in die zuständige Kommission eingeladen werden, um ihren Standpunkt zu vertreten und für einen Ausschluss der Atomenergie zu plädieren, kritisiert Cecchetti.

Déi Gréng: „Wollen uns den FDC auf die Visitenkarte schreiben“

Die Debatte rund um den Pensionsfonds macht Sinn, findet Charles Margue von Déi Gréng. Allerdings nur jetzt, „wo die Strategie noch nicht vom Minister gutgeheißen wurde, und noch nachgebessert werden kann“, so Margue. Was der Pensionsfonds vor allem aber brauche, sei ein „couragierter Verwaltungsrat“, um die 26 Milliarden an Geldflüssen der Klimawende und dem Wohnungsbau zugutekommen zu lassen. Im Verwaltungsrat „spielt nämlich die Musik“. Der FDC hätte mit einer Änderung seiner Investitionsstrategie die Möglichkeit, eine Vorbildfunktion im Land zu spielen, in dem nicht nur „im stillen Kämmerlein“ über Investitionen entschieden wird. „Wir wünschen uns den FDC auf die Visitenkarte Luxemburgs, ohne dass uns Greenwashing vorgeworfen werden kann“, sagt Margue.

Wir wünschen uns den FDC auf die Visitenkarte Luxemburgs, ohne dass uns Greenwashing vorgeworfen werden kann. Charles Margue, Déi Gréng

Dem FDC müssten allerdings dafür die notwendigen Kompetenzen zugesprochen werden - oder eben nicht. Denn diese besitzt der Verwaltungsrat bereits. Déi Gréng präsentierten der Chamber ein juristisches Gutachten, in dem klar formuliert wird, dass eine „stratégie de désinvestissement“ möglich sei. Und das, ohne die Richtlinie zur Investitionsstrategie zu ändern. Man habe zwar in dem Dossier nun viel Zeit verloren, doch sei nun endlich die Zeit, die Investitionsstrategie zu überarbeiten und endlich im Einklang mit dem Pariser Abkommen Investitionen zu tätigen, so Margue.

