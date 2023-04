Mit dem Slogan "Méi no, méi bewegen" und vier Kernthemen startet die CSV in den kommunalen Wahlkampf.

CSV im Wahlkampf

"Wollen die stärkste kommunale Kraft bleiben"

Michèle GANTENBEIN Mit dem Slogan "Méi no, méi bewegen" und vier Kernthemen startet die CSV in den kommunalen Wahlkampf.

Die Christlich-Sozialen treten bei den Kommunalwahlen in 45 Proporzgemeinden mit einer CSV-Liste und in zwei weiteren Proporzgemeinden mit einer CSV-nahen Liste und landesweit mit insgesamt 696 Kandidaten an, darunter fünf Abgeordnete. 37 Prozent sind Frauen (258 Kandidatinnen) und 63 Prozent Männer (440 Kandidaten).

„Die Zeit ist reif für einen Wechsel“ Die CSV hat sich zum Ziel gesetzt, ihre starke Position in den Gemeinden zu verteidigen und endlich wieder Regierungsverantwortung zu übernehmen.

Knapp elf Prozent (74 Kandidaten) haben nicht die Luxemburger Staatsangehörigkeit, vier Prozent (29 Kandidaten) haben die doppelte Staatsbürgerschaft, so Co-Generalsekretärin Stéphanie Weydert am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Im Wahlkampf fokussieren die Christlich-Sozialen sich auf vier Kernthemen: soziale Kohäsion, Gesundheit, Wohnen und Sicherheit. Diese Themen werden auch Bestandteil des Wahlkampfs für die Nationalwahlen sein. Um die medizinische Versorgung zu verbessern, macht die CSV sich für die Schaffung dezentraler Strukturen und Gemeinschaftspraxen vor allem im ländlichen Raum stark.

Kommunale Polizei soll Sicherheit verbessern

Zur Verbesserung der Sicherheit schwebt der CSV die Schaffung einer kommunalen Polizei vor, die dem Schöffenrat unterstellt ist, statutarisch aber zum nationalen Polizeikorps gehört. Um schneller und effizienter zu bauen, schlägt die CSV die Schaffung einer nationalen Wohnungsbaugesellschaft vor - eine einzige staatliche Anlaufstelle, die die Gemeinden bei der Schaffung von Wohnraum unterstützen soll.

Aktuell ist die CSV in 70 Gemeinden in der Verantwortung und sie stellt in 46 Gemeinden das Gemeindeoberhaupt. Ziel sei es, so Co-Generalsekretär Christophe Hansen, auf kommunaler Ebene weiterhin die stärkste politische Kraft zu bleiben. Die Listen für die Nationalwahlen wird die CSV nach den Gemeindewahlen fertigstellen und sie gegebenenfalls um Kandidaten, die bei den Gemeindewahlen gut abgeschnitten haben, ergänzen.

