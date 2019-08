Die steigenden Wohnpreise in Luxemburg werden mehr und mehr zur Armutsfalle. Der Statec hat jetzt eine Studie mit alarmierenden Zahlen veröffentlicht.

Wohnungsnot lässt Armutsrisiko steigen

Michèle GANTENBEIN Wohnen in Luxemburg wird von Jahr zu Jahr teurer. Inzwischen leiden auch Bevölkerungsgruppen unter der finanziellen Last, die bislang verschont geblieben waren. Laut dem Statec ist das Armutsrisiko seit 2017 von 15,8 auf 24 Prozent gestiegen.

Die Zahlen, die der Statec am Dienstag veröffentlicht hat, verheißen nichts Gutes. Immer mehr Menschen drohen durch die steigenden Immobilienpreise in die Armutsfalle zu geraten. Laut dem Statistikamt ist das Armutsrisiko in Luxemburg seit 2017 von 15,8 auf 24 Prozent gestiegen. Anders ausgedrückt: Die Wohnkosten fressen einen derart großen Teil des Einkommens auf, dass jeder vierte Einwohner nach Abzug der Wohnkosten von Armut bedroht ist. Wichtig zu erwähnen ist: Dieser Prozentsatz beinhaltet nicht jene, die in einer Sozialwohnung leben oder kostenlos wohnen.

Am härtesten trifft die Preissteigerung die Bevölkerungsschichten mit geringem Einkommen. Da ihre Löhne und Gehälter nicht in dem Maße steigen wie die Wohnkosten, wird es für sie immer schwieriger, die finanzielle Last zu tragen.

Wohnkosten steigen stärker als Einkommen

Laut dem Statec ist die finanzielle Last der Wohnkosten zwischen 2012 und 2017 für die Schwächsten der Gesellschaft (unterste Einkommensgruppe) um 20 Prozent gestiegen, bei der zweitschwächsten Einkommensgruppe sogar um 24 Prozent. Für die zweithöchste Einkommensgruppe ist die finanzielle Last im gleichen Zeitraum lediglich um sieben Prozent gestiegen.

2017 gaben die 20 ärmsten Prozent der Gesellschaft 42 Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen aus. Inzwischen fressen die Wohnkosten bei den Geringverdienern mehr als die Hälfte des verfügbaren Einkommens auf. Bei den 20 reichsten Prozent der Gesellschaft machten die Wohnkosten 2017 lediglich 14,5 Prozent des verfügbaren Einkommens aus. Die Studie zeigt: Bei den Geringverdienern steigen die Wohnkosten stärker als ihr Einkommen, in den hohen Einkommensschichten ist es genau umgekehrt. Die Preissteigerung auf dem Immobilienmarkt trifft demnach vor allem die Schwächsten der Gesellschaft.

Wer ist von Armut betroffen?

Der Statec hat überdies analysiert, bei welchen Bevölkerungsgruppen sich das Armutsrisiko verschärft hat. Betroffen sind alle Gruppen, außer Eigentümer, die keinen Bankkredit mehr zurückzahlen, und Rentner.

Luxemburger und Familien ohne Kinder sind am geringsten von der Armutsrisikosteigerung der vergangenen zwei Jahre betroffen.

Familien, die einen Kredit abbezahlen müssen, aber auch Beschäftigte in Führungspositionen und die Mittelschicht sind zunehmend von Armut bedroht. In dieser Gruppe hat sich das Risiko laut dem Statec mehr als verdoppelt. Dabei handelt es sich um Teile der Gesellschaft, die bislang von Armut verschont geblieben waren.

Am stärksten trifft die Entwicklung der Wohnkosten die unteren Einkommensschichten, die Arbeiter, Alleinerziehende und Familien mit Kindern. Sie waren schon vorher armutsgefährdet und sind es jetzt umso mehr.