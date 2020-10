Die Wohnungskrise wird immer mehr zur sozialen Krise. 18 Organisationen rufen am Samstag zu einer nationalen Kundgebung auf, um die Politik zum Handeln zu zwingen.

Wohnungskrise: Große Kundgebung in der Hauptstadt

Die Wohnungskrise treibt die Menschen nun auch in Luxemburg auf die Straße. Auf Initiative der Vereinigung „Mieterschutz Lëtzebuerg“ laden 18 Organisationen, darunter der OGBL, am Samstagnachmittag zu einer nationalen Kundgebung ein, um Druck auf die Politik und die Gesellschaft zu machen. Um 14 Uhr startete der Protestgang vom Glacis zum Hôtel de la poste.

Die Organisationen wollen auf die Not vieler Haushalte aufmerksam machen, die keine Chance haben, sich auf dem überhitzten Immobilienmarkt eine Wohnung zu leisten. Es sind vor allem Haushalte mit geringem Einkommen, Alleinerziehende, junge Familien und auch Flüchtlingsfamilien, die sich kaum noch eine Wohnung leisten können. Immer mehr Haushalte haben keine andere Wahl, als sich im nahen Grenzgebiet eine Bleibe zu suchen.

Der Wohnungsmarkt in Luxemburg ist völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Luxemburg bietet eine Vielzahl von Vorteilen für die Investition in Immobilien und speziell in Mietobjekte. Das treibt die Preise in die Höhe. Luxemburger Immobiliengenturen machen auf ihrer Internetseite sogar Werbung dafür, um ausländische Investoren anzulocken. Die Folge: Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander.

Die Organisationen fordern die Politik dazu auf, die Dinge wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Sie soll mit steuerlichen Maßnahmen konsequent gegen Immobilien- und Baulandspekulation vorgehen, das Angebot an erschwinglichen Wohnungen kurzfristig massiv erhöhen und Maßnahmen ergreifen, um Mieter besser schützen.

