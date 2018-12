Wohlstandsnot

„Für den Komfort der Allgemeinheit bezahlt der Einzelne einen hohen Preis.“

An Weihnachten wollen wir an Wunder glauben. Wie keiner anderen Zeit im Jahr, wohnt ihr diese nahezu magische Kraft inne, auch Unmögliches wahr werden zu lassen. Selbst der größte Geizhals kann sich plötzlich in einen aufrichtigen Menschenfreund wandeln – sei dies auch nur auf dem bekanntermaßen geduldigen Papier.



Mit „A Christmas Carol“, das heute vor 175 Jahren in London erstmals veröffentlicht wurde und keine fünf Tage später bereits vergriffen war, traf Charles Dickens den Nerv der Zeit ...