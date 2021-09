Vergangene Woche gab es 573 neue Corona-Infektionen. In fast einem Drittel der Fälle handelt es sich um ein Mitbringsel aus dem Urlaub.

Wöchentliches Bulletin der Santé

Zahl der Neuinfektionen steigt weiter

Danielle SCHUMACHER Vergangene Woche gab es 573 neue Corona-Infektionen. In fast einem Drittel der Fälle handelt es sich um ein Mitbringsel aus dem Urlaub.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zahl der Neuinfektionen zwischen dem 30. August und dem 5. September erneut gestiegen, allerdings nicht mehr ganz so schnell. In seinem Wochenbericht meldet das Gesundheitsministerium 573 neue Corona-Infektionen, eine Woche davor waren es 542, also sechs Prozent weniger.

Insgesamt wurden 29.057 PCR-Tests durchgeführt, deutlich mehr als in der Woche davor (27.349). Die Zahl der Kontakte ist hingegen rückläufig und lag im Beobachtungszeitraum bei 1.112, das sind 27 Prozent weniger als in der Woche davor. Die Zahl der aktiven Infektionen stieg von 913 auf 1.052, schreibt die Santé weiter in ihrem wöchentlichen Bulletin.

Das Durchschnittsalter der Neuinfizierten liegt unverändert bei 31,7 Jahren.

Nur Ungeimpfte auf der Intensivstation

153 der 573 Neuinfizierten waren vollständig geimpft, das entspricht einer Rate von immerhin 26,7 Prozent. 420 Personen (73,3 Prozent) waren nicht immunisiert. Das gilt auch für die Patienten auf der Intensivstation, die allesamt nicht geimpft waren. Das Ministerium teilt weiter mit, dass 76,2 Prozent der Patienten auf Normalstation ebenfalls nicht geimpft waren.

In der Woche zwischen dem 30. August und dem 5. September wurden 22 Infizierte ins Krankenhaus eingewiesen, die Woche davor waren es 21. Die Zahl der Patienten auf der Intensivstation stieg von sechs auf neun. Das Durchschnittsalter der hospitalisierten Patienten lag bei 60 Jahren, in der Vorwoche lag der Altersdurchschnitt erst bei 46 Jahren. Zwei Patienten sind gestorben.

Der Reproduktionswert ist während der Referenzperiode von 1,11 auf 1,04 gesunken. Liegt der Wert bei 1, steckt ein Infizierter eine weitere Person an. Auch die Positivitätsrate gibt Auskunft über den Verlauf der Pandemie. Die Quote lag, alle Tests zusammengenommen, in der vergangenen Woche unverändert bei 1,97 Prozent. Kaum Veränderungen gibt es auch bei den Tests, die bei Verdacht einer Infektion auf ärztliches Rezept durchgeführt wurden. Hier lag die Rate nach 6,18 nun bei 6,19 Prozent.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist hingegen gestiegen. Für den Zeitraum zwischen dem 30. August und dem 5. September errechnete die Santé einen Wert von 90 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, gegenüber 85 Fällen in der Vorwoche. Außer bei den 15- bis 29-Jährigen und den 60- bis 74-Jährigen ist die Inzidenz in allen Alterskategorien gestiegen. Den höchsten Zuwachs vermeldet die Santé in der Altersgruppe der 30- bis 44-Jährigen mit einem Plus von 16 Prozent, in der Alterskategorie bis 14 Jahren lag das Plus bei 13 Prozent, bei den 45- bis 59-Jährigen bei zwölf Prozent.

Auslandsreisen bleiben mit 31,8 Prozent aller Fälle die wichtigste Infektionsquelle, gefolgt von dem privaten Umfeld (25,2 Prozent) und den Freizeitaktivitäten (6,3 Prozent). Bei 28,6 Prozent der Neuinfektionen konnte die Infektionsquelle nicht eindeutig ermittelt werden.

Insgesamt wurden im Beobachtungszeitraum 7.401 Impfdosen gespritzt, 3.584 Personen erhielten ihre erste Dosis, 3.757 die zweite. 60 Personen wurden bereits zum dritten Mal geimpft. Bis gestern wurden insgesamt 769.652 Impfdosen gespritzt, 395.384 Personen haben einen vollständigen Impfschutz. Damit sind 71,5 Prozent der über 18-Jährigen vollständig geimpft.

