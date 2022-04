Die Pandemie in Luxemburg schwächt sich ab – die Ansteckungszahlen bewegen sich aber weiterhin auf hohem Niveau.

Wochenbericht der Santé

Wöchentliche Corona-Fallzahlen sinken erstmals seit Februar wieder

Die Pandemie in Luxemburg schwächt sich ab – die Ansteckungszahlen bewegen sich aber weiterhin auf hohem Niveau.

(jt) - In Luxemburg ist die Zahl der wöchentlichen Corona-Neuinfektionen erstmals seit Ende Februar wieder gesunken. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen binnen sieben Tagen lag am Sonntag bei 8.110, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch bekannt gab. In der Vorwoche betrug sie 9.550 (minus 15 Prozent).

Am stärksten sanken die Ansteckungszahlen in den Altersgruppen der Null- bis 14-Jährigen (minus 22 Prozent) sowie bei den 15- bis 29-Jährigen (minus 21 Prozent).

Abwasseranalysen weisen auf eine weiterhin starke Verbreitung des Corona-Virus im Land hin, so die Santé in einer Mitteilung. Vergangene Woche seien in den 13 Kläranlagen des Landes wieder mehr Erregerpartikel entdeckt worden als in der Woche zuvor. Einen signifikanten Anstieg gab es insbesondere in den Kläranlagen Beggen, Schifflingen, Petingen, Mersch und Ulflingen.

Laut Santé wurden zwischen dem 28. März und 3. April 24 Corona-Patienten auf Normalstationen der luxemburgischen Kliniken aufgenommen, nach 32 in der Woche davor. Vier Erkrankte benötigen intensivmedizinische Pflege. Insgesamt acht Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen betrug 81 Jahre.

In der Vorwoche wurden insgesamt 1.664 Impfdosen im Großherzogtum verabreicht, mehr als die Hälfte entfiel auf Auffrischungsimpfungen. Nur 97 Personen ließen sich den ersten Stich geben. 431 Bürger nahmen einen zweiten Impftermin wahr. Bereits seit mehreren Wochen lässt sich eine schwächere Nachfrage nach Impfungen feststellen.

Die Behörden in Luxemburg gingen vergangene Woche davon aus, dass die aktuelle Infektionswelle auf ihren Höhepunkt zusteuert. Diese Ansicht teilte auch die Covid-19-Task-Force in ihrem neuesten Bericht. Die Wochenstatistik der Santé scheint diesen Trend nun zu bestätigen.



Auch in den Schulen scheint sich die Lage zu entspannen. Das Bildungsministerium bestätigte kürzlich, dass nach den Osterferien (19. April) keine Schnelltests mehr in den Schulen durchgeführt werden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.