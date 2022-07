Die Inzidenz verharrt mit 890 auf einem hohen Niveau. Dennoch liegt kein Patient auf einer Intensivstation.

4. -10. Juli

Wochenbericht: Corona-Infektionslage stabilisiert sich

Im neuesten Wochenbericht befasst die Santé sich mit der Corona-Infektionslage während der vergangenen Woche (4.-10. Juli). Im direkten Vergleich mit der Vorwoche (5.741 Fälle) sind die Neuinfektionen leicht rückläufig. 5.616 neue Fälle wurden registriert, was einen Rückgang um rund zwei Prozent bedeutet. Die Zahl der PCR-Tests war mit 14.293 nur unwesentlich höher als eine Woche davor (14.201).

Allerdings stieg die Zahl der aktiven Infektionen von 10.504 auf 11.652 an. Der Altersdurchschnitt der Infizierten liegt bei 40,7 Jahren.

In der betreffenden Woche musste man fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registrieren, wobei der Altersdurchschnitt der Verstorbenen bei 64 Jahren lag. In den Krankenhäusern wurden 28 Personen wegen Covid-19 aufgenommen, eine Woche zuvor lag diese Zahl bei 10. Erfreulicherweise ging die Zahl der Menschen auf Intensivstationen auf Null zurück. Die hospitalisierten Personen sind im Schnitt 58 Jahre alt. Bei den 45-49-Jährigen ist die Inzidenz mit 1.690 am höchsten.

Nach wie vor hohe Positivitätsrate

Von sämtlichen Tests waren 40,43 Prozent positiv, was einer Steigerung im Vergleich zur Vorwoche (39,29) entspricht. Die Reproduktionszahl liegt weiter bei 1,00.

Lenert erwägt zweiten Booster für alle ab 60 Paulette Lenert sprach sich bei RTL weiterhin gegen die Impfpflicht aus. Die vierte Impfung für Menschen ab 60 halte sie aber für sinnvoll.

Die Inzidenz (Zahl der Infektionen pro Woche und pro 100.000 Einwohner) pendelt sich bei 890 ein, wobei man in der Altersgruppe 0-4 Jahre und 75-79 eine Steigerung vermerkt. Besonders ausgeprägt ist die Zunahme in der Gruppe der 75-79-Jährigen. In dieser Gruppe steigt die Inzidenz um 70 Prozent. Wo die Menschen sich anstecken, sei angesichts der hohen Zahlen nur schwer nachvollziehbar, so die Santé weiter.

Impfzahlen

In der betreffenden Woche wurden im Großherzogtum 1.972 Dosen Impfstoff verbraucht, 50 davon waren Erstimpfungen, also für Menschen, die sich jetzt erst zum Impfen durchgerungen haben. 474.091 Personen verfügen über ein vollständiges Impfschema, das entspricht 78,8 Prozent der impffähigen Bevölkerung Luxemburgs.

Der Impfbus tourt weiter durch das Land, seine Einsatzorte und Öffnungszeiten finden Sie auf der Internetseite impfen.lu. Dort finden sich auch Angaben zu weiteren Impfmöglichkeiten in Luxemburg.

In der Viktor-Hugo-Halle in Limpertsberg können Menschen ab 70 ihre zweite Boosterimpfung (4. Injektion) abholen. Dasselbe gilt für vulnerable Personen mit einer entsprechenden Bescheinigung. Zu diesem Zweck ist das Impfzentrum zwischen dem 12. und 30. Juli in Betrieb.

