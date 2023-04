Das Programm der Partei für die Chamberwahlen steht bereits - seit Mittwoch sind nun auch die Kandidatenlisten für die Gemeindewahlen bekannt.

Politik 3 Min.

Kein "Frank Engel-Verein"

Wo sich Fokus einen Platz im Gemeinderat erhofft

Florian JAVEL Das Programm der Partei für die Chamberwahlen steht bereits - seit Mittwoch sind nun auch die Kandidatenlisten für die Gemeindewahlen bekannt.

Es war eine schwere Geburt. Oder wie es der nun offizielle Fokus-Spitzenkandidat in Luxemburg-Stadt und Parteipräsident, Marc Ruppert, es formulierte: „Es wurde alles sehr sportlich.“ Doch Fokus ist zufrieden. In drei Proporzgemeinden wird die vor rund einem Jahr gegründete Partei Listen aufstellen können: Differdingen, Sassenheim und Luxemburg-Stadt.

Damit hat die Partei ihr Ziel erreicht - „und das, obwohl wir erst seit zwölf Monaten existieren“. Damit sei Fokus „DIE Überraschung der politischen Landschaft“, proklamierte Ruppert am Mittwoch vor versammelter Mannschaft bei der Vorstellung der Kandidatenlisten für die Gemeindewahlen. Nicht schlecht für eine Partei, die „keine staatlichen Zuwendungen genießt oder parlamentarische Gelder für Parteizwecke missbraucht“, findet zumindest Parteisprecher Frank Engel.

Frank Engel: „Wir werden totgeschwiegen“ Fokus bleibt ein Jahr nach ihrer Vorstellung eine politische Randerscheinung. Frank Engel, Sprecher und Spitzenkandidat, weiß, wie sich das im Wahljahr ändern kann.

Der Ex-CSV-Mann sei froh festzustellen, dass Fokus es geschafft habe, zwischen 70 und 80 Kandidaten für die Gemeindewahlen ins Rennen zu schicken, „die alle nicht meinen Namen tragen“ - „so viel zum Frank Engel-Verein“, freute er sich schelmisch und legte sogar noch einen drauf: „Und hätten wir in 50 Gemeinden antreten wollen, wir hätten es sogar geschafft.“

Engel: Sticheln gegen die Ex-Partei, dann die Inhalte

Bei der Vorstellung der Kandidatenlisten hob die Partei gerne deren Repräsentativität hervor: In Sassenheim sei es gelungen, acht Frauen und neun Männer aufzustellen und ebenso 30 Prozent Ausländer. Durchschnittsalter der Liste: 46 Jahre. In Differdingen habe man diverse Berufsgruppen zusammengebracht: Arbeiter, Studenten, Unabhängige. In Luxemburg-Stadt sollen zudem 10 Frauen und 17 Männer mit einem Durchschnittsalter von 46 Jahren antreten.

Wir haben nicht irgendwelche Kandidaten ausgegraben, die wir vor Jahren mal aufgestellt haben und die damals kein Mandat bekommen haben. Frank Engel, Fokus-Parteisprecher

Am Mittwoch waren jedoch nicht alle Kandidaten bei der Vorstellung der Listen präsent. „Einige sind noch im Urlaub“, betonte Ruppert. Für Engel eine positive Andeutung, dass seine Anhänger eben keine Politiker von Beruf sind, sondern „reale existierende Menschen aus unserer Gesellschaft“. „Wir haben nicht irgendwelche Kandidaten ausgegraben, die wir vor Jahren mal aufgestellt haben und die damals kein Mandat bekommen haben“, fauchte Engel wie so oft an dem Abend gegen seine politischen Kontrahenten.

Unterschwellig war die Kritik Engels am Mittwoch nie, sondern immer frontal und direkt - ein Beispiel: Bei der Vorstellung der politischen Prioritäten der Partei für die Gemeindewahlen in Form von „zehn Ansätzen für starke und lebenswerte Gemeinden“, begann Engel seine Rede nicht mit inhaltlichen Programmatiken, sondern mit - Sticheleien. Und zwar gegen seine Ex-Partei: Während „ein Präsident in meiner früheren Partei“ behauptet habe, nach Engels Abgang seien die Parteikassen trotz eines hinterlassenen Budgets von rund einer Million Euro leer gewesen, so verfüge Fokus nicht über solche hohen Mittel: „Wir im Gegensatz haben nämlich keine Million.“

„Wir sind nicht nur eine Frank-Engel-Partei“ Unter dem Slogan „Courage fir Verännerung“ hat Fokus um Spitzenkandidat Frank Engel als erste Partei ihr Wahlprogramm vorgestellt.

Sichere Gemeinden: „Private Sicherheitsfirmen können wir nicht leiden“

Doch was können Wählerinnen und Wähler sich inhaltlich vom Zehn-Punkte-Plan von Fokus merken? In puncto Sicherheit möchte die Partei vor allem über die Raumgestaltung für sichere Gemeinden sorgen. Private Sicherheitsfirmen wolle man auf keinen Fall im öffentlichen Raum sehen - „die können wir nicht leiden“, so Engel.

Beim Thema Mobilität kritisierte der Fokus-Gründer in seiner Rede vor allem den Ausbau der Tram, die „keine Transportprobleme löst“. Zudem wolle Fokus nicht auf Tempo 30 in den Gemeinden setzen: „Das bringt nichts und bringt den Verkehr zum Erliegen. Es wird jetzt bereits nirgendwo in Europa so langsam gefahren wie in Luxemburg.“ Wer in einem Gemeinderat Tempo 30 durchsetzen wolle, „wird bei Fokus eine Opposition finden“, so Engel.

Parteipräsident Marc Ruppert soll die Liste seiner Partei in Luxemburg-Stadt anführen (r.). Foto: Guy Jallay

Weg mit dem Glacis

Die junge Partei möchte zudem bei den Wählern im Juni mit einer „Gemeindeverwaltung im Dienste der Menschen“ punkten. Diese solle digital und jederzeit kontaktierbar sein. Zudem soll die Gemeindeautonomie gestärkt werden, indem die Finanzierung der Gemeinden stärker auf Einnahmen basiert werde. Aktuell sei die Autonomie nämlich nicht gewahrt, so Engel: „Wenn eine Gemeinde was will, eine Anfrage um Subsidien an den Staat schickt und der das Projekt dann finanziert, ist das keine richtige Autonomie.“

Wenn eine Gemeinde was will, eine Anfrage um Subsidien an den Staat schickt und der das Projekt dann finanziert, ist das keine richtige Autonomie. Frank Engel, Fokus-Parteisprecher

Ein Projekt, das Fokus in der Hauptstadt durchboxen möchte, könnte zudem wohl für Gesprächsstoff sorgen: Der Glacis soll lebenswerter gestaltet und die Parkanlage abgeschafft werden. „Und selbst, wenn das bedeutet, dass die Schouberfouer an einem anderen Ort stattfinden muss“ - passend nach dem Motto des Programms für die Chamberwahlen: „Mut zur Veränderung“ - allerdings nicht ohne ein wenig Polemik.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.