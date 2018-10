Die CSV will die Koalitionsverhandlungen genau beobachten und ist weiter gesprächsbereit. Sie sieht mit der DP mehr Schnittmengen - DP-CSV wäre die stabilere Regierung.

Wiseler: "Wir kämpfen weiter"

Annette WELSCH Die CSV will die Koalitionsverhandlungen genau beobachten und ist weiter gesprächsbereit. Sie sieht mit der DP mehr Schnittmengen - DP-CSV wäre die stabilere Regierung.

Die CSV sieht sich als stärkste Partei und mit 29 Prozent der Stimmen im Rücken in der Verantwortung: "Wir werden bis zum Schluss kämpfen, alles andere wäre Verrat am Wähler", sagte CSV-Spitzenkandidat Claude Wiseler am Donnerstag mit ungewohnt passionierter Stimme. Zu einer Wahlanalyse hatten er, Parteipräsident Marc Spautz und die beiden Vize-Präsidentinnen Martine Hansen und Françoise Hetto geladen. Die Dreierkoalition sei nicht als Block angetreten, sondern jeder für sich und sie hat eine Stimme verloren. "Diese Koalition wurde nicht gewählt", sagte Wiseler. Jetzt tun sich zwei Verlierer und ein Gewinner zusammen. Die CSV habe so viele Stimmen wie DP und Grüne zusammen und doppelt so viele wie die LSAP.



"Wir haben Xavier Bettel noch am Wahlabend Gespräche angeboten", betonte Wiseler. Heute trete man in eine neue Phase, was jetzt komme, sei die Beobachtung der Koalitionsgespräche und wie viele rote Linien vor allem von der LSAP überschritten werden. "Uns interessiert, wer was an Grundforderungen aufgibt, nur um in die Regierung zu kommen", sagte Wiseler. Die LSAP will die Betriebssteuer senken, die DP auf keinen Fall, die LSAP will eine Finanztransaktionssteuer, die DP auf keinen Fall, die DP will den Platzverweis, die LSAP auf keinen Fall, die LSAP will die 38-Stunden-Woche und sechs Urlaubswochen, die DP lehnt das ab - genau wie die Erhöhung des Mindestlohns um 100 Euro.



Auch in der Wachstumsfrage hätten die Grünen und die Sozialisten komplett konträre Auffassungen. Dagegen wäre eine DP-CSV-Koalition inhaltlich wesentlich einfacher und man hätte mit 33 Sitzen eine stabilere Mehrheit, meinte Wiseler, der sich auch eine DP-CSV-Déi Gréng-Koalition vorstellen könnte. "Wir wollen eine Diskussion mit der DP."