Wirtschaftsminister Franz Fayot hatte am Montag Kontakt zu einer Person, die in der Zwischenzeit positiv getestet wurde.

Wirtschaftsminister Franz Fayot in Quarantäne

(SC) - Wie Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) am Donnerstagabend auf seiner Facebook-Seite mitteilte, habe er am Montag Kontakt zu einer Person gehabt, die zwischenzeitlich mit dem Corona-Virus diagnostiziert wurde.

Laut eigener Aussage weist der Wirtschaftsminister bislang keine Symptome der Krankheit auf. Trotzdem halte er sich, den Vorschriften des Gesundheitsamts gemäß, seit Donnerstagnachmittag in Quarantäne auf.

Er werde bis auf Weiteres von zu Hause arbeiten und war am Donnerstagabend über Telefon auf die Konferenz im Regierungsrat zugeschaltet. Am Mittwoch hatte er noch persönlich an der Pressekonferenz teilgenommen, bei der auch Premierminister Xavier Bettel (DP), Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) und Mittelstandsminister Lex Delles (DP) anwesend waren.