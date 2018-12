Nach dem Erfolg bei den Wahlen in Bayern, Luxemburg und Brüssel sind die Grünen auch bereit, bei den EU-Wahlen im Mai 2019 eine wichtige Rolle zu spielen. Der Niederländer Bas Eickhout (42), der neben der Deutschen Ska Keller Spitzenkandidat der EU-Grünen bei diesen Wahlen sein wird, erklärt, worum es seiner Partei in der anstehenden Kampagne geht. Eickhout, der für „GroenLinks“ seit 2009 im EU-Parlament ist, fordert dabei ein radikales Umdenken in Brüssel.

Politik 8 Min.

„Wir wollen fundamentale Änderung“

Diego VELAZQUEZ "Als Grüne sagen wir, dass wir etwas Fundamentales ändern wollen. Da unterscheiden wir uns von den Sozialdemokraten", so Bas Eickhout.

Herr Eickhout, die Grünen haben keine Chance, nach den Europawahlen den EU-Kommissionspräsidenten zu stellen. Warum tun Sie sich das überhaupt an?

(lacht) Natürlich sind wir noch lange nicht so weit, die wichtigste Bewegung in Europa zu werden ...