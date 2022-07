Die LSAP-Fraktion blickt auf ein Parlamentsjahr zurück, in dem sie ein „verlässlicher Partner für die Bürger und die Koalition“ war.

Bilanz der LSAP von der Chambersession

„Wir wissen, was wirklich wichtig ist“

Annette WELSCH

„Auf die LSAP ist Verlass“, war Yves Cruchtens ständig wiederholte Parole, als er am Freitag Bilanz des Chamberjahres zog. Der von Francine Closener und Dan Biancalana als Parteipräsident abgelöste Süd-Abgeordnete hat erst sieben Monate Fraktionsvorsitz hinter sich. Er übernahm im Dezember den Stab von Georges Engel, der für Arbeitsminister Dan Kersch in die Regierung wechselte, während dieser in den Reihen der Fraktion Platz nahm.

LSAP stellt sich neu auf: Haagen und Engel kommen Bei der LSAP treten Romain Schneider und Dan Kersch ab Januar aus der Regierung aus, Claude Haagen und Georges Engel werden Minister, Lenert wird Vize-Premier.

Dorthin gelangte gleichzeitig auch Carlo Weber aus dem Norden, als sich Sozial- und Landwirtschaftsminister Romain Schneider aus der Politik verabschiedete und das Abgeordnetenmandat von seinem Nachfolger Claude Haagen frei wurde „So viele Wechsel sind eine Herausforderung für eine Partei, ich kann heute aber sagen, dass dennoch und gerade auf die LSAP Verlass ist.“

Zwei Krisen und die Inflation

Auch in der politischen Arbeit musste man sich ständig auf neue Situationen einstellen, denn die Chambersession war von zwei Krisen geprägt. Da sei es wichtig, dass die Bürger und auch Koalitionspartner wissen, dass sie auf die Sozialisten zählen können, betonte Cruchten. „Unser Ziel ist und bleibt, die Schwächsten in solchen Krisen zu schützen, der Mittelschicht Stabilität zu bieten und von denen Solidarität zu verlangen, denen es verhältnismäßig gut geht.“

Unser Ziel ist und bleibt, die Schwächsten in solchen Krisen zu schützen. Yves Cruchten

Verfassungsreform: „Das Schiff ist fast im Hafen“ Am Mittwoch stimmt das Parlament über das vierte und letzte Kapitel der Verfassungsreform ab. Dabei geht es um die Stärkung der Rolle des Parlaments.

Als Reformen, die neben der Krisenbewältigung umgesetzt wurden, zählte er die Verfassungsreform auf, die mit Paul-Henri Meyers (CSV) und den beiden Sozialisten Yves Bodry und vor allem Mars Di Bartolomeo, der hier große Verdienste habe, mehrere Väter hatte. „Das Parlament hat alle vier Kapitel in erster Lesung verabschiedet, im Herbst folgt die zweite Abstimmung.“

Cruchten erinnerte aber auch an die Diskussion mit den Bürgern über die Zukunft Europas, wo die Sorge über den Klimawandel, aber auch die sozial gerechte Transition, die nicht wieder auf Kosten der Schwächsten gehen dürfe, sowie mehr Bürgerbeteiligung große Themen waren. Insofern sei die Reform des Gemeindegesetzes wichtig, mit den neuen Regeln, damit politische Mandate attraktiver werden. „Bei der Stärkung der Demokratie spielen die Gemeinden eine wichtige Rolle“, befand Cruchten.

Gesundheit, soziale Sicherheit und Arbeit

Als Grund, warum die Bürger sich auf die Sozialisten verlassen können, gab der Fraktionschef an: „Wir wissen, was wirklich wichtig ist. Natürlich die Gesundheit, aber auch die soziale Sicherheit und eine Arbeit zu haben.“ Mit den zehn Covid-Gesetzen habe man schnell reagiert und bei der Impfpflicht die Verhältnismäßigkeit gewahrt. „Entgegen denen, die am Anfang Druck machten, wurden wir mit unserer nuancierter Haltung in den letzten Monaten bestätigt.“

Auf die LSAP sei aber auch auf internationalem Niveau Verlass, befand Cruchten: Mit den Sanktionen gegen Russland, den militärischen Hilfen, der Erhöhung der Verteidigungsausgaben und der Hilfe für ukrainische Flüchtlinge, aber auch der humanitären Hilfe stellte er Außenminister Jean Asselborn und Kooperationsminister Franz Fayot ein gutes Zeugnis aus.

OGBL: „Dies ist der Startschuss für eine längere Lohnkampfphase“ Weil sie aus Sicht des OGBL den Index manipulieren, sagt die Gewerkschaft der Regierung und dem Patronat am Tag der Arbeit den Kampf an.

Beim Tripartiteabkommen zur Inflationsbekämpfung bedauerte er, dass alle Partner zusammengearbeitet hätten, aber nicht alle Gewerkschaften unterschrieben hätten. „Wir konnten bei den Krisen nicht einfach zuschauen, das hätte viele Betriebe in Schwierigkeiten gebracht und am Ende viele Arbeitsplätze gekostet. Wir haben eine akzeptable Balance zwischen Hilfen für vor allem vulnerable Haushalte und der Unterstützung von Betrieben gefunden.“

Dass der OGBL das Abkommen nicht mittragen konnte, tue den Sozialisten weh, man habe aber miteinander gesprochen und sei sich einig, dass das Indexsystem grundsätzlich nicht infrage gestellt werden wird. „Das wird die LSAP nicht mitmachen.“

Wir sind noch nicht im Wahlkampfmodus, sondern wollen noch intensiv arbeiten.

Für eine große Steuerreform sei jetzt zwar kein finanzieller Spielraum mehr, denn es sollte dabei ja hauptsächlich zu Entlastungen kommen. „Steuergeschenke für jeden anzukündigen, ist einfach. Unser Schwerpunkt liegt auf Steuergerechtigkeit, denn nicht jeder ist von der Krise gleichermaßen betroffen.“

Noch intensive Arbeit bis Wahlen

Cruchten verwies auf die von den Sozialisten angestoßene Steuerdebatte und die dort vorgestellten 18 Maßnahmen, die eine gerechtere Besteuerung von Kapital und Arbeit bewirkten. Er verwies aber auch auf die Gesetzesprojekte, die noch geplant sind, denn: „Wir sind noch nicht im Wahlkampfmodus, sondern wollen noch intensiv arbeiten.“

Er nannte die Grundsteuerreform, das Gesetz zum Baulandvertrag, aber auch die Einführung des generellen Tiers payant-Systems, das Agrargesetz oder das Gesetz zur Plattformarbeit, das Arbeitsminister Engel noch einbringen will.

