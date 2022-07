Die DP-Fraktion blickt zufrieden auf die Arbeit zurück, die in Krisenzeiten geleistet wurde. Gerade jetzt sei eine verantwortungsbewusste Politik wichtig.

DP-Fraktion zieht Bilanz

„Die Pandemie hat ein Loch von 3,2 Milliarden Euro hinterlassen“

Die DP will Luxemburg noch gerechter machen. Dies waren die abschließenden Worte, die Fraktionspräsident Gilles Baum am Montag wählte, als die DP-Fraktion den Reigen der Bilanzpressekonferenzen kurz vor der parlamentarischen Sommerpause eröffnete.

Die letzten Monate hätten nicht nur weiterhin im Zeichen der Pandemie gestanden, sondern seien auch noch durch einen Krieg mitten in Europa geprägt gewesen. Luxemburg habe sich von Anfang an solidarisch mit dem ukrainischen Volk gezeigt und Präsident Selenskyj volle Unterstützung zugesichert. Neben dem unvorstellbaren menschlichen Leid habe der Konflikt weltweit eine große Welle der Unsicherheit ausgelöst. Die Auswirkungen seien schnell auch in Luxemburg spürbar gewesen. Die Inflation steige weiter.

DP-Fraktionsvorsitzender Gilles Baum sprach von den Auswirkungen, die Pandemie und Ukraine-Krieg auf Luxemburg hatten. Foto: Chris Karaba

„Wir steuern auf wirtschaftlich ungewisse Zeiten zu“, prophezeite Baum und sprach von einer möglichen Rezession. Die Regierung habe schnell und verantwortungsbewusst gehandelt, um vor allem die „schmalen Schultern“ zu entlasten.

In diesem Kontext verteidigte er die während der Tripartite getroffene Entscheidung, die Indextranche bis April 2023 auszusetzen und stattdessen einen Steuerkredit einzuführen, wovon Personen mit geringem Einkommen besonders profitieren würden.

Krisen hinterlassen ihre Spuren

Die Krisen seien nicht ohne Auswirkungen auf die Staatsfinanzen geblieben. Die Pandemie habe ein Loch von 3,2 Milliarden Euro in der Staatskasse hinterlassen. Solidaritätspaket und Energietisch bedeuteten Kosten von 900 Millionen Euro. Die Staatskonten müsse man im Hinterkopf behalten, wenn am Donnerstag in der Chamber die Steuerdebatte geführt werde. „Ein Jahr vor den Wahlen wird die Versuchung groß sein, mit den tollsten Forderungen aufzutreten. Diese Ideen sind aber selten billig“, so Baum, der mit Spannung auf die Erklärungen der Opposition am Donnerstag warte, wie sie diese zu finanzieren gedenke. Die finanzielle Ausgangsposition sei eine andere als noch vor der Pandemie.

Die DP hält an einem neutralen Steuersystem fest. Gilles Baum, Fraktionspräsident der DP

Die Modernisierung des Steuersystems hätte man in dieser Legislaturperiode nicht in Angriff nehmen können. Die DP strebe aber nach wie vor ein neutrales Steuersystem an, das kein Familienmodell und keine Art des Zusammenlebens steuerlich bevor- oder benachteilige. In Zeiten wie diesen wäre eine übergreifende Steuerreform jedoch unverantwortlich gewesen, meinte Baum.

Viel Wert sei derweil auf die Chancengerechtigkeit und Zukunftsperspektiven der Kinder und Jugendlichen gelegt worden. Als Beispiele nannte der Fraktionsvorsitzende etwa die Einführung des kostenlosen Musikunterrichts, der gratis Mahlzeiten in der Mittagspause oder der flächendeckenden Hausaufgabenhilfe.

Als weiteres Thema sprach er die Klimapolitik an, die nicht gegen die Menschen und auch nicht an ihnen vorbei gemacht werden dürfe, sondern mit ihnen. Dies geschehe etwa im Klimabürgerrat, den die Regierung auf Initiative des Staatsministers ins Leben gerufen habe.

Weg von der russischen Abhängigkeit

Die Energiepolitik habe durch den Krieg in der Ukraine an Aktualität gewonnen. „Als Europäische Union haben wir uns zu abhängig von Russland gemacht, vor allem bei der Gasversorgung“, so Baum weiter. Um weg vom russischen Gas und Öl zu kommen, gebe es nur einen Weg: „den massiven Ausbau von erneuerbaren Energien“.

Die Gesundheit bleibe eine der großen Prioritäten der DP. „Die Gesundheit der Menschen und der Zugang zur Pflege muss wieder in den Mittelpunkt rücken. Eine Schließung einer Geburtsklinik oder das Hin und Her um ein IRM-Zentrum darf es nicht mehr geben“, stellte Baum klar. „Unser Gesundheitssystem muss wieder attraktiv werden, auch für gutes Personal, nur so können wir den Zugang zu einer hoch qualifizierten und flächendeckenden Medizin garantieren.“ Ein Zusammenspiel zwischen „Secteur hospitalier“ und „extrahospitalier“ sei wichtig. Was die mentale Gesundheit anbelangt, so müsse endlich ein Abkommen zwischen Gesundheitskasse und Fapsylux gefunden werden, damit die Kosten für Psychotherapie rückerstattet werden können.

Gut gefüllte Chamberwoche

Mit Blick auf die anstehende Chamberwoche, die mit einer Reihe wichtiger Gesetzesprojekte gefüllt sei, stehe noch viel Arbeit vor der Sommerpause an. Danach würden die Arbeiten am neuen Jugendschutz und Jugendstrafrecht für Minderjährige weitergeführt. Außerdem werde die Reform der Grundsteuer konkret. Themen werden dann auch die Spekulation mit Bauland und die höhere Besteuerung nicht bewohnter Wohnungen sein.

„Die DP-Fraktion ist weiter motiviert und wird die Ärmel hochkrempeln, um Verantwortung zu übernehmen und die Herausforderungen anzugehen: die Bewältigung der wirtschaftlichen, sozialen und auch energetischen Situation“, versprach der Fraktionsvorsitzende der DP, die er als „Garant für den sozialen Frieden hier im Land“ beschrieb.

