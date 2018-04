Wenn das Gesetz zum Kirchenfonds am 1. Mai in Kraft tritt, hat die katholische Kirche einen weiteren Schritt in Richtung Neuaufstellung vollzogen. Ein Interview mit Generalvikar Leo Wagener.

Politik 6 Min.

„Wir sind stark genug“

Danielle SCHUMACHER Wenn das Gesetz zum Kirchenfonds am 1. Mai in Kraft tritt, hat die katholische Kirche einen weiteren Schritt in Richtung Neuaufstellung vollzogen. Im Interview erklärt Generalvikar Leo Wagener, welche Herausforderungen in den nächsten Monaten auf die Kirche zukommen.



Herr Wagener, sind Sie bereit, wenn das Fonds-Gesetz morgen in Kraft tritt? Im Moment ist alles etwas hektisch. In Bezug auf die kommunalen Kirchenfabriken sind wir bereit, so wie unser internes Reglement dies vorsieht. Wir geben uns anschließend einen Monat Zeit, um die Vermögensverwaltungsräte in den Pfarreien aufzustellen. Welche Herausforderungen kommen in den nächsten Monaten auf die Kirche zu, was muss noch passieren, bis der Fonds voll funktionsfähig ist? Wie ich bereits gesagt habe, werden die Vermögensverwaltungsräte bis Ende Mai besetzt ...