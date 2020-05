Wir sind Regierung

Transparenz ist keine Priorität dieser Regierung und auch im Parlament werden der Opposition Steine in den Weg gelegt.

Da ist sie wieder die Transparenzfrage. Nicht nur die Abgeordneten wollen wissen, was im Memorandum of Understanding zwischen der Regierung und Google zum Bau des umstrittenen Datenzentrums in Bissen steht. Auch das Mouvement écologique möchte Klarheit und nutzt ausgerechnet das viel gescholtene „Gesetz zur transparenten und offenen Verwaltung“, um zu seinem Recht zu kommen.

2018 war es noch schnell kurz vor Toreschluss der Legislatur verabschiedet worden ...