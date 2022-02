Menschenrechtskommission kritisiert den neuen Verfassungstext zu den Rechten und Freiheiten als zu vage und will, dass nachgebessert wird.

Verfassungsreform

„Wir sind nicht zufrieden“

Danielle SCHUMACHER Menschenrechtskommission kritisiert den neuen Verfassungstext zu den Rechten und Freiheiten als zu vage und will, dass nachgebessert wird.

Der Vorsitzende der Commission consultative des Droits de l'Homme (CCDH), Gilbert Pregno, macht seinem Ärger Luft: „Die Menschenrechte werden nicht hinreichend geschützt. Der ursprüngliche Text hat über die Jahre an Tiefgang und an Qualität verloren. Das neue Verfassungskapitel zu den Freiheiten ist ein politisches Arrangement.“

Die neue Verfassung Die neue Verfassung soll das Grundgesetz von 1868 ersetzen. Seit 20 Jahren wird an dem Text gefeilt, nun sind die Arbeiten fast abgeschlossen.

Pregno spricht in Bezug auf den Gesetzesvorschlag 7755, den das Parament demnächst in erster Lesung verabschieden wird, von einem „Flickenteppich“ und von einem „Puzzle“ und macht keinen Hehl daraus, dass er die ursprünglich geplante Gesamtreform der Verfassung (6030) in Bezug auf die Menschenrechte für den viel besseren Text hält. Viele Aspekte seien über die Jahre schlicht unter den Tisch gefallen, so sein Vorwurf. Der Kampf gegen die Armut sei nur ein Beispiel von vielen.

Die Kritik der Menschenrechtskommission setzt schon bei der Struktur des neuen Textes an. Der Gesetzgeber habe es versäumt, die internationalen Texte zu den Menschenrechten explizit über das luxemburgische Recht zu stellen, erklärte Edoardo Stoppioni bei der Vorstellung des CCDH-Gutachtens Anfang Februar. Wäre dies in der neuen Verfassung eindeutig erwähnt worden, wäre das ein klares Signal nach außen hin gewesen. Zudem wären die internationalen Verträge und somit die Menschenrechte nachhaltig gestärkt worden.

Stoppioni vermisst in dem Zusammenhang außerdem eine spezielle Schutzklausel für die Einhaltung der Menschenrechte, für den Fall, dass der Notstand ausgerufen werden muss, wie beispielsweise bei Ausbruch der Pandemie im März 2020.

Wir können nicht in einer Gesellschaft leben, in der eine so gravierende Spaltung in der Verfassung angelegt ist. CCDH-Präsident Gilbert Pregno

Besonders kritisch sieht die Menschenrechtskommission die Kategorisierung der Rechte. Auf der einen Seite gebe es die Grundrechte und die politischen Rechte, die unantastbar sind, auf der anderen Seite die öffentlichen Grundfreiheiten, die vom Gesetzgeber unter bestimmten Bedingungen beschnitten werden können, und schließlich die Staatsziele, die nicht vor Gericht eingeklagt werden können. Die Einordnung der Rechte und Freiheiten in die eine oder die andere Kategorie hält die CCDH grundsätzlich für sehr heikel, ja sogar gefährlich.

Risiko der Diskriminierung

Überhaupt nicht einverstanden sind die Mitglieder der Menschenrechtskommission mit der weiterhin bestehenden Unterscheidung zwischen Luxemburgern und Nicht-Luxemburgern. Der Artikel 11, in dem es heißt, „Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi“, sei diskriminierend, erklärt, die Juristin der CCDH, Rhéa Ziadé.

Die Rolle des Großherzogs wird neu definiert Im zweiten Reformkapitel geht es um die Staatsform, um die Monarchie, die nationalen Symbole und um die Regierung.

Für Präsident Gilbert Pregno ist es nicht nachvollziehbar, dass diese Formulierung überhaupt zurückbehalten wurde: „Wir sollten uns schämen, dass die neue Verfassung festhält, dass nur die Luxemburger gleich sind vor dem Gesetz. Wir können nicht in einer Gesellschaft leben, in der eine so gravierende Spaltung in der Verfassung angelegt ist“, so Pregno.

Im Gegenzug sei das Prinzip der Nichtdiskriminierung nur sehr zaghaft angelegt. Die Menschenrechtskommission fordert den Gesetzgeber daher auf, die möglichen Gründe für eine Diskriminierung klar im Grundgesetz zu verankern. Zwar halte die Verfassung explizit die Gleichstellung zwischen Mann und Frau fest, sagt Ziadé, gleichzeitig schweige sich der Text aber „zur Gleichbehandlung von LGBTIQA-Personen“ aus. Diese binäre Sichtweise hält die CCDH für überholt. Zudem vermisst sie einen Hinweis auf die Gleichbehandlung von älteren Menschen, von Kindern und von Behinderten.

CCDH-Präsident Gilbert Pregno kann die Unterscheidung zwischen Luxemburgern und Nicht-Luxemburgern nicht nachvollziehen. Foto: Guy Jallay

Das Gremium vertritt grundsätzlich die Ansicht, dass das Recht, eine Familie zu gründen, seinen Platz als eigenständiges Recht in der Verfassung finden müsste. Dass es im überarbeiteten Text lediglich als Teil des Gleichheitsprinzips behandelt wird, geht Gilbert Pregno und seinem Team nicht weit genug. Andererseits begrüßen sie aber ausdrücklich, dass nicht nur die traditionelle Form der Familie gemeint ist, sondern auch alle anderen Formen des Zusammenlebens.

Ganz anders die ADR. Der Reformpartei geht bereits die Formulierung „Toute personne a le droit de fonder une famille. Toute personne a droit au respect de sa vie familiale“ deutlich zu weit. Sie befürchtet eine „Schwächung der Familie“.

Parlament soll nachbessern

Die Rechte der Kinder sind der CCDH zu schwach formuliert. Sie würde sich wünschen, dass in dem Text nicht nur ganz allgemein von im „Interesse der Kinder“ die Rede geht, sondern dass der Wortlaut „im übergeordneten Interesse der Kinder“ zurückbehalten worden wäre.

Verjüngungskur für eine alte Dame Die vier Gesetzvorschläge zur Modernisierung der Verfassung liegen vor. Als erstes wird das Justizkapitel verabschiedet. In wenigen Wochen könnte es soweit sein.

Und weil ihrer Meinung nach beim Gleichheitsprinzip so manches im Argen liegt, sollte der Gesetzgeber sämtliche Artikel in dem Zusammenhang noch einmal grundlegend überarbeiten, bevor der Gesetzesvorschlag zur Abstimmung kommt. Der aktuelle Text biete nämlich Raum für Diskriminierungen.

Nachbessern sollte der Verfassungsausschuss auch bei der Religions- und der Meinungsfreiheit und das verfassungsrechtlich verankerte Recht auf Asyl müsste klarer definiert werden, heißt es weiter in dem Gutachten.

Wirklich unzufrieden ist die Menschenrechtskommission mit den Passagen zu den sozialen Rechten der Bürger. Das Recht auf Arbeit und das Recht auf eine angemessene Wohnung seien lediglich als Staatsziel definiert und könnten folglich auch nicht eingeklagt werden. Der Kampf gegen die Armut finde überhaupt keine Erwähnung, moniert Pregno. Und dann hätte sich der CCDH-Vorsitzende noch gewünscht, dass nicht nur der Ombudsman, sondern auch der Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, das Centre pour l'égalité de traitement, aber auch die Menschenrechtskommission Verfassungsrang erhalten hätten.

