Unter dem Slogan „Courage fir Verännerung“ hat Fokus um Spitzenkandidat Frank Engel als erste Partei ihr Wahlprogramm vorgestellt.

Politik 10 7 Min.

Fokus-Nationalkongress

„Wir sind nicht nur eine Frank-Engel-Partei“

Simone MOLITOR Unter dem Slogan „Courage fir Verännerung“ hat Fokus um Spitzenkandidat Frank Engel als erste Partei ihr Wahlprogramm vorgestellt. Dazu gehören Forderungen nach einem Grundeinkommen oder einem sozialen Index.

Die Aufbruchstimmung war spürbar, ebenso der Wille nach Veränderung und die Lust auf Beteiligung. Unter dem Slogan „Courage fir Verännerung“ hat die Partei Fokus am Samstag ihr 40 Seiten starkes Wahlprogramm vorgestellt. Ein Programm „der bürgerlichen Mitte“, das es laut Präsident Marc Ruppert „in sich hat“, geschrieben mit einer „großen Portion Mut“ und basierend auf den Vorschlägen der Mitglieder. Vor einem Jahr erst war Fokus um Sprecher Frank Engel gegründet worden.



Außer Selfies, oberflächlichen Medienkampagnen und billigster Diskussionskultur kommt nicht mehr viel aus der Chamber. Fokus-Präsident Marc Ruppert

Parteipräsident Marc Ruppert sprach von einem Wahlprogramm „der bürgerlichen Mitte“, das es „in sich hat“. Foto: Alain Piron

Marc Ruppert blickte auf arbeitsintensive Monate zurück, die nötig gewesen seien, um ein Projekt auf die Beine zu stellen, „das die Ambition ernst nimmt, eine inhaltlich relevante Politik zu machen, statt simplen Populismus zu betreiben“. Die politische Debatte habe zuletzt einen Tiefpunkt erreicht. „Außer Selfies, oberflächlichen Medienkampagnen und billigster Diskussionskultur kommt nicht mehr viel aus der Chamber. Die Regierung steuert das Schiff und unter Deck schlägt man sich die Köpfe ein“, so der Präsident. Um die wirklichen Probleme werde sich nicht gekümmert.

Frank Engel: „Wir werden totgeschwiegen“ Fokus bleibt ein Jahr nach ihrer Vorstellung eine politische Randerscheinung. Frank Engel, Sprecher und Spitzenkandidat, weiß, wie sich das im Wahljahr ändern kann.

„Vorschläge, die in Luxemburg noch nie gemacht wurden“

„Fokus hat eine Existenzberechtigung, weil wir Lösungen und Auswege aufzeigen“, unterstrich Ruppert und sprach von Vorschlägen, die in Luxemburg noch nie gemacht wurden, und Forderungen, an die sich sonst niemand herantraue. Als einzige Partei habe Fokus bereits vor Monaten den Mut gehabt, das aktuelle Indexsystem zu kritisieren und ein alternatives Modell vorzuschlagen. Fokus habe auch ein Modell für Elternzeit ohne Lohnverlust präsentiert, das es beiden Eltern erlaube, auf einen Teil der Gratis-Kinderbetreuung zu verzichten, um mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen.

Am Ende der Vorstellung wurde das Wahlprogramm einstimmig von den Partei-Mitgliedern angenommen. Foto: Alain Piron

Lösungen für Wohnungskrise und Grundeinkommen ab 65

Im Kampf gegen die Wohnungskrise sei es bei leeren Versprechungen geblieben. „Die Politik hat versagt“, bilanzierte Ruppert. Seine Partei habe mehrere Vorschläge eingebracht, etwa eine großangelegte emphyteotische Bauoffensive, „in den Gemeinden, wo eine substanzielle Erhöhung der Einwohnerzahlen Sinn macht“. 50.000 Wohnungen sollten nach Vorstellung der Partei auf diesem Weg geschaffen werden, was letztlich dafür sorgen würde, dass die Preise auf dem regulären Markt fallen.

10 Präsident Marc Ruppert, Parteisprecher Frank Engel und Generalsekretär Gary Kneip (v.l.n.r.). Fotos: Alain Piron

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Präsident Marc Ruppert, Parteisprecher Frank Engel und Generalsekretär Gary Kneip (v.l.n.r.). Fotos: Alain Piron Der Saal in einem Hotel in Münsbach war gut gefüllt. Vizepräsidentin Françoise Kirsch Nationalkongress 2023 der Fokus-Partei. Fokus Spitzenkandidat und Parteisprecher Frank Engel. (Foto: Alain Piron)





„Mit einer Baulückenfüllung werden wir das Problem nicht lösen“ Fokus verlangt eine emphyteotische Bauoffensive auf Flächen außerhalb des Bauperimeters. Anders sei dem Wohnungsmangel nicht beizukommen.

Als weitere Lösung für die Wohnungsproblematik sieht Fokus die Schaffung von Tiny Houses. Die Zahl der Mietwohnungen müsse substanziell erhöht und das Mietschutzgesetz zurückgezogen werden. Schluss müsse derweil mit dem sozialen Wohnungsbau sein, vielmehr müsse jede Wohnung preiswert sein, da jeder das Recht auf angemessenes Wohnen habe.

Darüber hinaus schlägt die Partei ein Grundeinkommen ab 65 Jahren vor. „Ein Grundeinkommen, das eine Garantie für ein Leben im Alter ohne finanzielle Ängste darstellt“, so Parteipräsident Ruppert.

Gewalt darf nicht gratis sein. Wer wissentlich und willentlich Gewalt anwendet, gehört mit Freiheitsbezug bestraft. Parteisprecher Frank Engel

In Sachen Sicherheit wird mehr Polizeipräsenz im Alltag (statt privater Sicherheitsfirmen) gefordert und eine qualitative Rekrutierung bei der Polizei. Mehr Anlaufstellen für Opfer von häuslicher Gewalt sollen entstehen und härtere Strafen für Täter gelten. „Gewalt darf nicht gratis sein. Wer wissentlich und willentlich Gewalt anwendet, gehört mit Freiheitsbezug bestraft“, sollte es später Parteisprecher Frank Engel auf den Punkt bringen.

„Wir brauchen einen sozialen Index“ Am Indexsystem hält die Partei Fokus fest, will dafür aber gegen die Ungerechtigkeiten vorgehen, die es bewirkt. Wer weniger verdient, soll mehr bekommen.

Direktwahl des Premierministers ermöglichen

Außerdem macht sich Fokus für eine Reform des Wahlrechts stark: aktives Wahlrecht für junge Menschen, passives Wahlrecht für Luxemburger im Ausland und die Direktwahl des Premierministers auf nationaler Ebene.

„Früher oder später müssen wir uns zudem der Diskussion um das Wahlrecht für Nicht-Luxemburger noch einmal stellen“, fügte Frank Engel im Nachhinein hinzu. Gleich am Anfang der kommenden Legislatur müsse zudem ein repräsentativer und reformierter „Conseil National pour Etrangers“ gewählt werden.

Verbesserung des Gesundheitssystems Um die medizinische Versorgung zu verbessern, sei eine strukturelle Umgestaltung des Gesundheitssystems vonnöten sowie ein Monitoring der medizinischen Apparate, Medikamente, Krankenhäuser und der Bedürfnisse der Ärzte sowie des Pflegepersonals. Ein Universitätskrankenhaus würde wieder junge Ärzte nach Luxemburg ziehen. Die Präventivmedizin und Schmerztherapie müssten gestärkt werden.

Die Eckpunkte des Wahlprogramms, das am Ende einstimmig angenommen wurde, waren derweil von einzelnen Mitgliedern der Partei vorgestellt worden. „Wir wollten zeigen, dass wir nicht nur eine Frank-Engel-Partei sind, sondern breit aufgestellt“, verdeutlichte Marc Ruppert.

Fokus ist gegen „Steuer-Leckerli“ - im Prinzip Fokus-Parteisprecher Frank Engel wettert gegen steuerpolitische Geschenke, will beim Ideensammeln zum Geldausgeben aber nicht zurückstehen.

Lösungsansätze und Seitenhiebe vom Spitzenkandidaten

Dem Auftritt des Parteisprechers und Spitzenkandidaten kam dennoch anschließend die meiste Aufmerksamkeit zu. „Wir denken innovativ, können planen und zeigen Mut zur Veränderung“, proklamierte Frank Engel und kam gleich auf das größte Problem zu sprechen: „Im Logement stecken wir in einer ausgewachsenen Krise, die wir nicht in den Griff bekommen, wenn wir weiter planen wie bisher.“ So müsse etwa endlich die Mobilisierungs- beziehungsweise Spekulationssteuer kommen. „Das Zurückbehalten von Bauland muss richtig eklig teuer werden.“

Das Zurückbehalten von Bauland muss richtig eklig teuer werden. Parteisprecher Frank Engel

Obwohl Engel versprochen hatte, nicht gegen andere Parteien zu wettern, folgten Seitenhiebe gegen Innenministerin Taina Bofferding (LSAP), der er unter anderem in Sachen Grundsteuerreform „totales Versagen“ vorwarf. Versagt hätten die Sozialisten zudem in der Steuerdiskussion. „Wenn man die Arbeit weniger besteuern will, muss man das Kapital mehr besteuern“, hielt er fest. „Wir sind keine Fetischisten der 30-Prozent-Grenze der Staatsverschuldung. Es gibt keine wissenschaftlich belastbare These, dass eine Überschreitung der unwiderrufliche Niedergang wäre“, merkte er an.

Das sind die Spielregeln für einen fairen Wahlkampf 100.000 Euro dürfen die Parteien für ihre jeweiligen Wahlkampagnen ausgeben. Die Begrenzung des Budgets ist eine von mehreren Verpflichtungen, die im Wahlabkommen festgehalten wurden.

Gegen generelle Arbeitszeitverkürzung - für sozialen Index

Auch beim Thema Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich echauffierte sich der Parteisprecher: „Nicht mit uns!“ Der Wirtschaft dies flächendeckend vorzuschreiben, sei nicht umsetzbar. Wohl müsse man sich mit dem Thema Arbeitszeitorganisation beschäftigen, jedoch nicht einfach „ein Schlagwort in den Raum knallen“.

Gegen Quotenbauern In puncto Landwirtschaft ging die Rede von einer gesunden Mischung von Betrieben in verschiedenen Größen und Orientierungen, die sich gegenseitig ergänzen. „Fokus will eine Landwirtschaft, die viel mehr zu einer diversen Ausrichtung und Lebensmittelversorgung beiträgt, als dies aktuell der Fall ist. Wenn unsere Landwirte mehr sein sollen als subventionsabhängige Quotenbauern, dann brauchen wir die Unterstützung und das Engagement der ganzen Gesellschaft“, so Fokus-Mitglied Franky Kleis.

„Der Index löst nicht alle Probleme. Wir stehen dazu, dass er reformiert werden muss“, verteidigte Frank Engel die Idee der Einführung eines sozialen Index, der sogar dafür sorgen würde, dass 93 Prozent der Bevölkerung mehr bekämen. Wachstum bezeichnete er als sein Lieblingsthema: „Wer aufhört zu wachsen, schrumpft.“ Fokus setzt sich für ein territoriales Wachstumsmodell ein, etwa in Form von gemeinsam verwalteten Aktivitätszonen in der Großregion.

Eines braucht dieses Land nicht: noch eine Legislatur mit dieser Regierung, die von Anfang an keinen Plan hatte. Parteisprecher Frank Engel

Was für die 36-Stunden-Woche spricht – und was dagegen In Luxemburg ist die Diskussion über eine kürzere Arbeitswoche entbrannt. Einige Länder konnten damit bereits Erfahrungen sammeln.

Am Grünen-Bashing anderer Parteien wolle er sich nicht beteiligen, so Engel. „Das bringt nichts. Allerdings bringt grüne Politik auch nichts. Null Landesplanung hat stattgefunden“, stellte er fest. Claude Turmes hätte den Titel Landesplanungsminister nicht verdient, habe aber auch als Energieminister nichts geleistet, sondern sich lediglich durch eine rigorose Atomfeindlichkeit ausgezeichnet. „Wir sind nicht gegen Atomstrom, weil es nichts bringt. Der Strom kommt nun einmal nicht aus meiner Lieblingswindmühle“, sagte Engel, der während seiner mehr als einstündigen Rede reichlich Applaus erntete und für viele Lacher sorgte.

Mit Ehrlichkeit und Mut eine andere Politik machen

„Wir haben den Anspruch, eine Politik zu machen, die anders ist. Ehrlichkeit und Mut sind dazu erforderlich. Eines braucht dieses Land nicht: noch eine Legislatur mit dieser Regierung, die von Anfang an keinen Anspruch, keinen Plan, kein Projekt hatte und kein Problem dieses Landes lösen konnte. Im Gegenteil, sie sind alle verschärft worden“, schoss er abschließend nach.

Zehnjahresplan im Bildungsbereich Im Bildungsbereich will sich Fokus für die Ausarbeitung eines Zehnjahresplans mit allen beteiligten Akteuren einsetzen. „Fokus bekennt sich zur öffentlichen Schule, es sollen keine Parallelwelten entstehen“, so Partei-Mitglied Philippe Kirsch. Um der Herausforderung der Sprachenvielfalt zu begegnen, solle neben der Alphabetisierung auf Deutsch und Französisch auch über eine auf Luxemburgisch nachgedacht werden. Ab dem Cycle 3.1 soll wieder eine präzise und einfach verständliche Punktebewertung eingeführt werden. Eine Überarbeitung der Orientierungsprozeduren sei ebenfalls notwendig (optionales Aufnahmeexamen), genau wie die Wiedereinführung der Klassenwiederholung zwischen 7e und 5e. Eine angepasste Inklusion von Schülern mit spezifischen Bedürfnissen sei ebenfalls nötig.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.