+++ Die parlamentarischen Kommissionen für Finanzen, außenpolitische Angelegenheiten und der Kooperation treffen sich am Vormittag in gemeinsamer Sitzung mit EU-Kommissar Günther Oettinger. Am Nachmittag trifft sich der für den Geheimdienst zuständige Ausschuss.

+++ Wie gewohnt, kommen die Regierungsmitglieder am Freitag beieinander, um über aktuelle Anliegen zu beraten. Ein Briefing nach der Ministerratssitzung wird nicht stattfinden.

+++ In Prozessen um sexuellen Missbrauch von Minderjährigen und wegen eines Schütteltraumas eines Säuglings sollen die Urteile ergehen ...