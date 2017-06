+++ Die parlamentarische Nachhaltigkeitskommission nimmt ein Gesetzprojekt zur Neuregelungen der öffentlichen Ausschreibungen unter die Lupe, der Wirtschaftsausschuss stattet dem " Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS" in Esch/Alzette einen Besuch ab und der Institutionenausschuss beschäftigt sich einmal mehr mit der anstehenden Verfassungsreform.

+++ Die Euro-Finanzminister treffen sich in Luxemburg ...