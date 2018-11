"Wir muten unseren Kindern viel zu"

Kinder haben das Recht, psychisch gesund aufzuwachsen. Doch bei jedem fünften Jugendlichen ist das nicht der Fall. Unbehandelte psychische Störungen beeinträchtigen die Entwicklung und das spätere Erwachsenenleben, sagt das ORK.

Jedes Jahr zum Weltkindertag veröffentlicht das Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand seinen Bericht zur Lage der Kinder und Jugendlichen in Luxemburg. In diesem Jahr steht die psychische Gesundheit im Mittelpunkt. Ihre Bedeutung wird von der breiten Öffentlichkeit unterschätzt.

Jedes Kind hat das Recht, psychisch gesund aufzuwachsen. Doch was bedeutet das? Psychisch gesund zu sein bedeutet, die normalen Lebensbelastungen bewältigen zu können, ohne in eine Depression zu fallen, ohne von Angstgefühlen gepackt zu werden und ohne jedesmal einen Wutausbruch zu erleben.



Dass das bei vielen Kindern und Jugendlichen heute nicht mehr der Fall ist, sieht man in den Schulen und in den Betreuungseinrichtungen: Kinder, die nicht still sitzen können, sich nicht an Regeln halten, laut und gewalttätig werden oder aber in sich gekehrt in einer Ecke sitzen ...