Im Horeca- und Freizeitbereich werden die Maßnahmen verschärft und Mitte Januar soll die Impfpflicht-Entscheidung fallen, so die Regierung am Mittwoch.

Pressebriefing zur Corona-Situation

Gastro-Gewerbe muss ab 23 Uhr schließen

Das aktuelle Covid-Gesetz ist noch keine Woche alt - und muss erneut angepasst werden. Im Horeca- und Freizeitbereich gelten ab Samstag schärfere Corona-Maßnahmen, Mitte Januar soll die Entscheidung über eine sektorielle oder allgemeine Impfpflicht fallen. Das teilten Premierminister Xavier Bettel (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Mittwoch beim gemeinsamen Pressebriefing mit.

Hintergrund ist die Omikron-Variante, die sich in vielen Ländern wie Großbritannien, Dänemark und auch Frankreich rasant verbreitet. „Durch die Omikron-Variante verdoppelt sich die Zahl der Neuinfektionen alle zwei bis drei Tage“, sagte Premier Bettel.

In Luxemburg ist die Lage derzeit noch ruhig. Stand vergangene Woche wurden hierzulande fünf Omikron-Fälle festgestellt, „aber wir wissen, dass Omikron in kurzer Zeit auch hier die dominante Variante sein wird“, so Bettel.

Was das bedeutet, sieht man in den Ländern, in denen die Variante bereits sehr präsent ist. Zu befürchten sind nicht nur eine Überlastung der Krankenhäuser und viele Tote, sondern auch, dass systemrelevante Bereiche wie das Gesundheits-, das Schul- und das Betreuungswesen wegen Personalausfall (Krankheit, Quarantäne) nicht mehr funktionieren.

Dieses Horrorszenario will man nun mit verschärften Maßnahmen verhindern. Sie haben zum Ziel, Kontakte zu reduzieren, große Menschenansammlungen zu vermeiden und zugleich einen Lockdown oder Teillockdown zu verhindern.

Sperrstunde ab 23 Uhr

Im Horeca-Sektor gilt 2G (geimpft oder genesen) und ab 23 Uhr eine Sperrstunde. Personen ohne Boosterimpfung müssen zusätzlich einen Schnelltest machen (2G-plus).

Für Freizeitaktivitäten gilt das 2G-Regime ab zehn Personen. Ab 20 Personen gilt das 2G-plus, Personen mit einer Auffrischungsimpfung müssen den Schnelltest nicht machen. Im Freizeitbereich kann die Testpflicht durch eine Maskenpflicht und die 2-Meter-Distanzregel ersetzt werden. Freizeitaktivitäten mit über 200 Personen sind nur mit einem von der Santé genehmigten Sanitärkonzept erlaubt.

Alle geplanten öffentlichen Feste zum Jahresende dürfen nicht stattfinden. Diskotheken bleiben geschlossen.

In den Schulen gilt nach den Weihnachtsferien wieder die Maskenpflicht in den Klassenräumen. Zudem wird die Kinderimpfung für alle Fünf- bis Elfjährigen geöffnet.

Die Schnelltests sind in dieser Situation von zentraler Bedeutung. Bettel zufolge wird die Regierung deshalb über 7,5 Millionen dieser Tests kaufen.

Die Maßnahmen bedeuteten eine erneute Strapazierung der Gesellschaft, sagte Bettel, seien aber notwendig, „weil wir verhindern möchten, dass die Situation vollends außer Kontrolle gerät“.

Die neuen Regelungen gelten bis Ende Februar, können aber je nach Lage bereits vorher – in beide Richtungen – angepasst werden.

Hilfen für Betriebe

Die Betriebe, die unter den neuen Maßnahmen leiden, allen voran der Horeca-Sektor, aber auch die Kultur- und Eventbranche, werden vom Staat finanziell unterstützt. Hier gelten nun wieder die Regeln vom vergangenen Winter – und das für die Monate Dezember, Januar und Februar. Details hierzu wird Mittelstandsminister Lex Delles (DP) am Donnerstag oder Freitag bekannt geben.

Xavier Bettel appellierte am Mittwoch an die Bevölkerung, sich vorsichtig zu verhalten, auf Schnelltests und das Tragen von Masken zurückzugreifen, Kontakte zu reduzieren, sich impfen zu lassen beziehungsweise sich die Auffrischungsimpfung zu holen, „weil sie den Schutz vor Omikron noch einmal deutlich erhöht“.

Gesundheitsministerin Paulette Lenert riet zudem den ungeimpften Genesenen zu einer Impfung, weil davon auszugehen sei, „dass ungeimpfte Genesene ein drei- bis fünffach höheres Risiko haben, sich erneut zu infizieren als Geimpfte“.

Auch bei Impfungen, die länger als vier oder fünf Monate zurückliegen, sei der Impfschutz gering. Rezent geimpfte beziehungsweise geboosterte Personen hätten laut dem aktuellen Wissensstand einen etwa 70-prozentigen Infektionsschutz.

Die Gesundheitsministerin weiß um das Unverständnis vieler Menschen, dass die Lage trotz Impfungen nicht gut ist und die Impfungen nicht die erwartete Entspannung gebracht haben – und gab Erklärungen dazu: „Wir wissen, dass die Delta-Variante 40 Prozent mehr Neuinfektionen als die Vorgängervariante ausgelöst hat. Man kann sich also unschwer vorstellen, in welcher Situation wir ohne Impfung wären“, so Lenert. „Die Impfung hilft uns, ein gewisses Gleichgewicht zu behalten.“

Mit den neuen Maßnahmen möchte die Regierung in erster Linie die Vulnerablen schützen, aber auch die Zahl der Erst- und der Boosterimpfungen voranbringen.

An die ganze Bevölkerung, ob geimpft oder ungeimpft, ging der Appell, Vernunft walten zu lassen, auf die Bremse zu treten und Kontakte zu vermeiden, auch im Interesse des Gesundheitspersonals, das bereits jetzt stark gefordert sei.

Impfpflicht

Die Einführung einer sektoriellen oder allgemeinen Impfpflicht wird derzeit geprüft. Paulette Lenert steht einer Impfpflicht weiterhin kritisch gegenüber und hofft, dass es ohne gehen wird. Xavier Bettel hingegen meinte, er wolle bis Mitte Januar Klarheit haben, und die Regierung werde dann eine Entscheidung treffen.

In Bezug auf eine mögliche zweite Boosterimpfung, also eine vierte Impfung, meinte Lenert, man warte die Entwicklung der nächsten Wochen ab, insbesondere die Entwicklung von neuen Impfstoffen, und werde die neuen Erkenntnisse dann in die Entscheidungen einfließen lassen.

Bilanz der Testwoche

Zwischen dem 13. und 18. Dezember war die Bevölkerung aufgerufen, sich zweimal schnellzutesten. Dafür hatte die Regierung jedem Haushalt kostenlose Tests zur Verfügung gestellt. Die Testwoche war aus Sicht der Regierung in Anbetracht der Tatsache, dass die Aktion auf Freiwilligkeit beruhte, ein Erfolg. Es seien dreimal mehr positive Tests gemeldet worden als in den Wochen zuvor, insgesamt 379. Man überlege, so Paulette Lenert, die Aktion im Januar zu wiederholen.

Neuer Impfstoff Novavax

30.000 Dosen Novavax sollen im ersten Quartal 2022 geliefert werden, sagte Premier Bettel. Die Regierung wartet nun das Gutachten des „Conseil supérieur des maladies infectieuses“ (CSMI) dazu ab.

Derzeit können in den bestehenden Impfzentren bis zu 45.000 Impfungen pro Woche verabreicht werden, mit der Wiedereröffnung des Impfzentrums LuxExpo am 10. Januar sind Bettel zufolge pro Woche 54.000 Dosen möglich. In den vergangenen acht Tagen wurden insgesamt 90.000 Booster-Einladungen verschickt. Bettel erinnerte daran, dass die Boosterimpfungen in den Impfzentren nur mit Termin verabreicht werden.

Neue Regeln ab dem 25. Dezember Im Horeca-Sektor gilt eine Sperrstunde ab 23 Uhr und 2G (geimpft oder genesen). Personen ohne Boosterimpfung müssen einen Schnelltest machen (2G-plus). Für Freizeitaktivitäten und private Treffen bis zu zehn Personen gibt es keine Einschränkung. Ab elf Personen gilt 2G oder Maskenpflicht und Distanzregel. Ab 21 Personen gilt 2G-plus, mit Ausnahme von geboosterten Personen (2G). Veranstaltungen mit über 200 Personen sind nur mit einem von der Santé genehmigten Sanitärkonzept erlaubt. Die geplanten öffentlichen Feste zum Jahresende finden nicht statt, Diskotheken bleiben geschlossen. In den Schulen gilt nach den Weihnachtsferien wieder die Maskenpflicht in den Klassenräumen. Am Arbeitsplatz gilt ab dem 15. Januar das 3G-Regime. Wer kein Zertifikat vorweist, muss Urlaub nehmen oder unbezahlt zu Hause bleiben. Personen, die sich noch vor dem 15. Januar erstimpfen lassen, können sich bis zur Zweitimpfung kostenlos testen lassen. PCR-Tests sind 48 Stunden gültig, zertifizierte Schnelltests 24 Stunden. Im Gesundheitsbereich (Spitäler, Senioreneinrichtungen) müssen Personal und Besucher zusätzlich zum CovidCheck einen Schnelltest vor Ort machen. Patienten müssen sich dem CovidCheck unterziehen oder einen Test vor Ort machen. Jugendliche ab 16 Jahren brauchen keine elterliche Einwilligung, um sich impfen und testen zu lassen. Bei Kindern unter zwölf Jahren reicht die Einwilligung eines Elternteils zum Testprogramm.

