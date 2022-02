Video aus der Ukraine

"Wir können nirgendwohin"

von Sibila LIND | Vor 6 Minuten aktualisiert

Nach den Bombenanschlägen von heute Morgen will die ukrainische Bevölkerung unbedingt das Land verlassen. Einige fliehen in die Nachbarländer oder suchen in einer anderen Stadt Zuflucht. Die Straßen sind verstopft und es gibt Berichte über gestrichene Flüge.