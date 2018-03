Seit Anfang der Woche protestieren mehrere irakische Asylbewerber auf der Place Clairefontaine. Sie wollen als Flüchtlinge anerkannt werden und sie wollen eine Arbeit. So einfach ist das nicht, meint Außenminister Jean Asselborn und verweist auf die Rechtslage.

"Wir haben noch keinen Iraker zurückgeschickt"

Herr Minister Asselborn, seit Anfang dieser Woche protestieren mehrere irakische Asylbewerber vor dem früheren Außenministerium und fordern, dass sie als Flüchtlinge anerkannt werden. Haben Sie Verständnis für die Forderungen?

Ich verstehe, dass sie unzufrieden sind. Aber es gibt in Luxemburg kein irakisches, afghanisches oder libysches Flüchtlingsstatut. Es gibt nur den allgemeinen Schutz, der gesetzlich klar geregelt ist. In einer ersten Phase trifft das Immigrationsministerium nach einer eingehenden individuellen Prüfung eine verwaltungsrechtliche Entscheidung. Fällt die Entscheidung negativ aus, wird das Flüchtlingsstatut also verweigert, dann hat der Antragsteller das Recht, vor dem Verwaltungsgericht Rekurs einzulegen. Erhält er auch hier keine Genugtuung, kann er sich anschließend noch an den Verwaltungsgerichtshof wenden. Wie in jedem anderen Rechtsstaat auch, ist diese Entscheidung dann bindend.



Die irakischen Flüchtlinge haben nun angekündigt, dass sie in den Hungerstreik treten werden, wenn sie das Flüchtlingsstatut nicht erhalten und wenn der Staat ihnen keine Arbeit verschafft. Wie wollen Sie reagieren?

Ich rate ihnen von einer Eskalation ab. Ich möchte daher noch einmal betonen, dass Luxemburg seit 2015 noch keine abgelehnten irakischen Asylbewerber in ihre Heimat zurückgeschickt hat. Alle Asylbewerber aus dem Irak profitieren von einer Aussetzung der Abschiebung (report à l'éloignement). Die gilt zunächst für sechs Monate, kann aber verlängert werden. Die knapp 100 Iraker, die in ihre Heimat zurückgegangen sind, taten dies auf freiwilliger Basis, zum Teil noch während des laufenden Asylverfahrens.



Was nun die Forderung nach einer Arbeit anbelangt, will ich daran erinnern, dass das Immigrationsministerium ihnen in Zusammenarbeit mit der Adem auf unbürokratische Art und Weise eine provisorische Arbeitserlaubnis (AOT) erteilt, sofern sie die Erlaubnis beantragen.



Es ist nicht der erste Protest von irakischen Flüchtlingen. Wie vielen Asylbewerbern aus dem Irak wurde seit 2015 überhaupt das Flüchtlingsstatut zuerkannt, beziehungsweise, wie viele wurden angelehnt?

In Luxemburg ist die Anerkennungsquote der Iraker mit 77 Prozent sehr hoch. Seit 2015 sind 489 Iraker als Flüchtlinge anerkannt worden, 20 Antragsteller erhielten subsidiaren Schutz. Nur 150 Anträge wurden abgelehnt. In der EU liegt die Anerkennungsquote der Iraker bei durchschnittlich 60 Prozent.



Haben Sie schon Kontakt mit den protestierenden Flüchtlingen aufgenommen?

Ja, gleich zu Beginn der Aktion waren mehrere Beamte aus dem Immigrationsministerium vor Ort. Am Freitagnachmittag waren dann noch einmal zwei Beamte auf der Place Clairefontaine, um ihnen die Situation zu erklären. Ich hoffe, dass sie nun verstehen, dass wir ihnen nicht einfach das Flüchtlingsstatut zuerkennen können.