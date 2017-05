+++ In Straßburg spricht um 12 Uhr UN-Generalsekretär Guterres vor dem EU-Parlament. Es werden deutliche Worte zur humanitären Verantwortung der EU in der Flüchtlingskrise erwartet. Als UN-Flüchtlingskommissar musste der Portugiese zwischen 2005 und 2015 mit einer der schlimmsten Migrationskrisen fertig werden. Dabei stellte er häufig die Unfähigkeit der Europäischen Union unumwunden an den Pranger.



+++ In Brüssel beraten am Nachmittag Vertreter von EU und USA über ein mögliches Laptop-Verbot auf USA-Flügen ...