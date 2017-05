+++ Zwischenbilanz: In Wiltz wurde im Juni vergangenen Jahres entschieden, zahlungsunwilligen Schuldnern die Wasserleitung abzusperren – und es per Fass anliefern zu lassen. Am Mittwoch zieht die Gemeinde eine Bilanz dieser umstrittenen Maßnahme.

+++ Aktionärstreffen: Arcelor Mittal lädt seine Anteilseigner zur jährlichen Versammlung.

+++ Jahresbilanz: Der Energieanbieter Encevo stellt seine Zahlen für 2016 vor.



+++ Staatsbesuch: Luxemburg empfängt den tschechischen Premierminister Bohuslav Sobotka.

+++ Hauptversammlungen in der Automobilindustrie: In Hannover lädt VW zum jährlichen Aktionärstreffen. Ein Jahr zuvor hatten viele Anleger ihren Unmut über Kursverluste nach dem Dieselskandal und den Umgang mit den Abgasmanipulationen kundgetan. Das Thema dürfte immer noch im Raum stehen.



Ähnlich viel Gesprächsbedarf dürfte es bei PSA in Paris geben: PSA will einen Teil des Kaufpreises für die Opel-Übernahme (0,65 von insgesamt 1,3 Milliarden Euro) in Optionsscheinen auf PSA-Aktien bezahlen. Diesem Teil des Deals muss die Hauptversammlung zustimmen. Falls die Aktionäre ablehnen, soll auch dieser Teil des Preises cash gezahlt werden.



+++ Rechtsterrorismus in der Bundeswehr: Die Affäre um den Oberleutnant Franco A., der sich als Flüchtling registireren ließ, um "unter falscher Flagge" Terroranschläge zu begehen, zieht weitere Kreise, mittlerweile wurde ein zweiter Komplize festgenommen. Am Mittwochvormittag trifft sich der Verteidigungsausschuss des deutschen Bundestages zu einer Sondersitzung.



+++ Syrienkonflikt: US-Außenminister Rex Tillerson empfängt seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow u.a. zu Gesprächen über das weitere Vorgehen in Syrien.



+++ Rückspiel im Stadtderby: Im Champions-League Halbfinale trifft Atletico Madrid auf Real Madrid.

Jahrestag:

Am 10. Mai 1940 marschiert die deutsche Wehrmacht in Luxemburg, Belgien und den Niederlanden ein. Die großherzogliche Familie und vier Minister verlassen das Land Richtung Frankreich.