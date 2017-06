+++ Verschiedene Pressetermine stehen am Dienstag an: Das Rote Kreuz legt seinen Tätigkeitsbericht vor, der Flüchtlingsrat berichtet zum Thema Integration und das "Comité de Cooperation" zum Kampf gegen häusliche Gewalt.

+++ Premier Xavier Bettel und Infrastrukturminister François Bausch besuchen den Luxport in Mertert.

+++ Parlamentspräsident Mars di Bartolomeo empfängt den Ministerpräsidenten der Republik Estland, Jüri Ratas.

+++ In Diekirch eröffnet das Ciné Scala.

+++ In der Rockhal gastiert die Supergroup Prophets of Rage mit Mitgliedern von Rage against the Machine, Cypress Hill und Public Enemy ...