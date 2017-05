+++ In Washington empfängt Donald Trump den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Die Türkei hat die US-Entscheidung kritisiert, die Kurdenmiliz YPG in Syrien mit schweren Waffen für den Kampf gegen die IS-Terrormiliz aufzurüsten. Erdogan will auch erreichen, dass die USA den Prediger Fethullah Gülen ausliefern. Er macht Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich.

+++ In London stellt die britische Labour-Partei ihr Wahlprogramm für die Parlamentswahl am 8. Juni vor.



+++ Sotheby's bietet am Abend in Genf die teuersten je zur Versteigerung kommenden Diamant-Ohrringe an: Die tropfenförmig zugeschliffenen, farbigen Diamanten "Apollo Blue" und "Artemis Pink" haben einen Schätzpreis von 48 bis 64 Millionen Euro ...