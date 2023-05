Luxemburg sitze in der Zwickmühle, meint der Autor. Ein Fortführen des exzessiven Wachstums verschlimmere die Belastung der aktuellen Infrastrukturen.

Wieviel Wachstum verträgt Luxemburg ?

Von Carlo Damgé *

Das Wachstum unserer Wirtschaft hat die Zahl der Beschäftigten in unserem Land in den letzten 20 Jahren erheblich erhöht. Die Einwohnerzahl ist in dieser Zeit von 440.000 auf 650.000 gestiegen, während die Zahl der Grenzgänger von 94.000 auf 220.000 gestiegen ist. Der Anteil der Grenzgänger an der Gesamtbeschäftigung beträgt heute 45 Prozent. Ist dieser starke Anstieg ein Fluch oder ein Segen für unser Land?

Das Wachstum ist für die Wirtschaftsentwicklung eines Landes unentbehrlich. Das übermäßige Wachstum in unserem Land hatte aber zur Folge, dass die öffentlichen Infrastrukturen, wie das Gesundheitssystem, die Sicherheit, das Justizwesen und die Schulen nicht im selben Umfang mithalten konnten. Die Lage in den Spitälern ist katastrophal. Die Wartezeiten für eine Operation übersteigt generell fünf Monate. In bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel der Brustkrebserkrankung, besteht die Wartezeit für eine Untersuchung, außerhalb des staatlichen Mammografie-Programms, 18 Monate.

Hinzu kommt, dass die Gesundheitsministerin, aus ideologischen Gründen, den Privatpraxen nicht erlaubt, Radiologie- und IRM-Geräte anzuschaffen. Die Überbelastung der technischen und personellen Ressourcen in Luxemburg bestraft die Erkrankten. Außerdem waren die Raumplanung und die zuständigen Verwaltungen für Baugenehmigungen, wie das Umweltministerium, nicht auf diesen starken Anstieg der Bevölkerungszahl abgestimmt. Die Fristen für eine Genehmigung von Bebauungsplänen übersteigen zehn Jahre. Dies führte zu einer Wohnungskrise, was viele junge Leute dazu bewegt hat, ihren Wohnsitz in die Nachbarländer zu verlegen.

Alle Regierungen haben uns in der Vergangenheit immer wieder erklärt, dass nur ein starkes Wachstum die Finanzierung der Pensionssysteme gewährleisten kann. In der Tat wird die Finanzierung der steigenden Pensionszahlungen durch eine steigende Beitragsleistung der einzahlenden Arbeitnehmer gewährleistet, was ein stetiges Wirtschaftswachstum voraussetzt. Das Verhältnis zwischen Pensionierten einerseits und Versicherten anderseits blieb in den letzten Jahren konstant.

Erinnerung an 1997 und die Rentenmauer

Weil der Anstieg der Versicherten notgedrungen zu einem zukünftigen Anstieg der Pensionierten führt, benötigt dieses Gleichgewicht ein stetiges Wachstum in derselben Höhe wie der Anstieg der Zahl der Pensionierten, und zwar auf unbestimmte Zeit. Sobald sich das Beschäftigungswachstum verringert, kann das finanzielle Verhältnis nicht mehr aufrechterhalten werden, weil die Zahl der Pensionierten noch während Jahrzehnten weiterbestehen wird.

Der frühere Premierminister Jean-Claude Juncker (CSV) hatte schon am 7. Mai 1997 vor der Abgeordnetenkammer folgende Aussage gemacht: „Dei verlängert Liewensdauer bedeit datt mer am Joer 2015 39 Prozent vun de Paie mussen opbrengen fir d’Renten kennen ze bezuelen. Well dat alles mat Secherheet esou kennt, renne mer an eng Mauer.“ Seitdem hat sich nichts geändert, außer dass die Mauer jetzt näher gerückt ist.

Was sagt die Politik zu dieser Entwicklung? Nun, sie schweigt.

Luxemburg sitzt in der Zwickmühle. Ein Fortführen des exzessiven Wachstums würde die Belastung der aktuellen Infrastrukturen verschlimmern. Auch wenn ein solches Wachstum von der Politik gewünscht ist, so ist es kaum machbar. Die demografische Entwicklung in der Großregion spricht dagegen. Die Bevölkerung wird älter, gleichzeitig schrumpft die Zahl der Aktiven. Schon heute klagen viele Wirtschaftssektoren über den Mangel an Arbeitskräften. Eine Wachstumsverringerung wird unseren Sozialstaat belasten und wird eine Erhöhung der Sozialbeiträge erfordern.

Was sagt die Politik zu dieser Entwicklung? Nun, sie schweigt. Wir befinden uns in einem Wahljahr und es wäre wünschenswert, dieses Problem endlich zu thematisieren. Hoffentlich bringen die Medien die Politik dazu, Stellung zu beziehen.

* Der Autor ist expert-comptable im Ruhestand

