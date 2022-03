Armee-Minister François Bausch (Déi Gréng) in Toulouse: Frankreich übt die Abwehr von Weltraumattacken.

Militär-Übung AsterX

Wie Verteidigung im Weltall aussieht

Annette WELSCH Armee-Minister François Bausch (Déi Gréng) in Toulouse: Frankreich übt die Abwehr von Weltraumattacken.

Man stelle sich vor, Verkehrsampeln funktionieren nicht mehr, Navigationssysteme spielen verrückt oder der Strom fällt aus und es wird dunkel. Was bedeutet das beispielsweise für die Sicherheit und für die Gesundheitsversorgung? Unter anderem das kann passieren, wenn eine Streitmacht Satelliten im Weltall (zer-)stört.

Es ist lang keine Bedrohung in ferner Zukunft mehr, sondern ganz reell: Denn zeitgleich mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine wurde ein europäischer Satellit gestört, über den die Ukraine die Kommunikation und das Internet absichert. Dabei kam es aber auch zu Kollateralschäden: Windräder der deutschen Firma Enercon, die europaweit 8.000 davon betreibt, konnten nicht mehr ferngesteuert werden.

Betroffen waren auch 25 von 31 Windanlagen der Luxemburger Firma SOLER, wie Energieminister Claude Turmes am Dienstag im Parlament bestätigte. Es gab zwar kein Problem für den Betrieb, aber die Software des Steuermodems war gestört, sodass sie neu geladen werden muss. „Die Modems sind glücklicherweise unten angebracht und gut zugänglich“, sagte Turmes und bestätigte: „Die Cybersicherheit ist das größte Problem.“

AsterX: Erste Weltraum-Militärübung in Europa

Vom 24. Februar bis 4. März wurden in der Cité de l'Espace in Toulouse genau solche Szenarien simuliert: Ein Jahr lang hatte man die Militärübung AsterX 2022 vorbereitet.

130 Personen waren an AsterX 2022 beteiligt, der Fortsetzung der ersten AsterX-Übung im vergangenen Jahr, die überhaupt die erste dieser Art in Europa war. An sechs Tagen wurden rund um die Uhr 16 verschiedene Angriffe und Bedrohungen durchgespielt, wofür Experten fiktive Umlaufbahnen kreierten, die mit 6.000 Objekten, wie Satelliten oder Weltraumschrott bestückt wurden – ein kompliziertes Szenario, aber dreimal weniger als in der Realität. So sollten Operationsprozesse zur Weltraumbeobachtung definiert und erprobt und die Reaktionskapazitäten im Alarmfall getestet werden. Beteiligt war auch Militär der vier Partnernationen Italien, USA, Deutschland und Belgien, aber auch zivile Firmen, wie Airbus.

Luxemburgs Verteidigungsminister François Bausch (Déi Gréng) war beim Abschluss dabei und ließ sich gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und Portugal sowie dem EU-Kommissar für den Binnenmarkt, Thierry Breton vorführen, wie Cyberattacken abgewehrt werden können. „Sie sind heute schon Wirklichkeit. Es gab in den vergangenen Wochen beispielsweise Annäherungen russischer an französische Satelliten, aber auch Verweigerungen des Zugangs zu Weltraum-Rampen von russischer Seite aus“, erklärt Bausch.

Rein defensive und reaktive Verteidigungsstrategie

Feindliche Annäherungen, um die Kommunikation abzuhören, Kommunikationssatelliten zu stören, Beobachtungssatelliten zu blenden oder auch feindliche Aktionen gegenüber Weltallinstallationen durchzuführen – das Arsenal ist breit. Im vergangenen November hat Russland sogar einen eigenen Satelliten im All zerschossen, eigentlich lässt man ausgedientes Material kontrolliert auf die Erde stürzen und verglühen.

„Weltraumschrott ist ein wachsendes Problem“ Romain Loubeyre von der World Space Sustainability Association stellt sich der Umweltverschmutzung, an die kaum einer denkt.

„Es war eine reine Machtdemonstration, dass man es kann. Nun fliegen Millionen Teile durch das All und stellen eine Bedrohung dar“, kritisierte die französische Verteidigungsministerin Florence Parly in Toulouse. „Wir müssen uns gegen solche Bedrohungen wappnen. Unser Ziel ist eine strategische Autonomie: Wir wollen den freien Zugang zum Weltraum garantieren.“

Der Kommandant der französischen Luftbrigade für Weltraumoperationen, Guillaume Bourdeloux leitet die AsterX-Übung. „Unsere Doktrin ist es, rein defensiv und reaktiv zu handeln, indem wir die bedrohten Satelliten aus ihrer Umlaufbahn in eine andere umlenken und so der Gefahr ausweichen. Wir beschießen oder zerstören nichts im Weltraum, denn das führt zu Millionen Schrottteilen, die dann nur zu Schäden an unserem Material und dem anderer führen“, erklärt er die Strategie, die zur Weltraum-Verteidigung zur Verfügung steht.

Commandement de l'espace seit 2019

3 Wenn der Computer zur Waffe wird: 50 hoch-qualifizierte Informatiker wehrten bei der Militärübung Bedrohungen für die Satelliten ab. Foto: AW

Um die Interessen im Weltraum verteidigen zu können, gründete Frankreich 2019 das Commandement de l’Espace (CDE), das für die Luftwaffe und den Weltraum zuständig ist. Knapp 300 Soldaten sind mittlerweile dort beschäftigt, bis auf 500 sollen sie bis 2025 aufgestockt werden. Das, was in Toulouse konzentriert geübt wurde, ist eigentlich das, was unter anderem täglich dort abläuft.

Unser Ziel ist eine strategische Autonomie: Wir wollen den freien Zugang zum Weltraum garantieren. Florence Parly, französische Verteidigungsministerin

In Luxemburg arbeiten derzeit im Cyberbereich vier Personen der Verteidigungsdirektion und sechs Soldaten der Armee, im Bereich Weltraum sind es sieben der Verteidigung und drei der Armee. Erst vergangene Woche hat Minister Bausch die erste Weltraum-Verteidigungsstrategie Luxemburgs vorgestellt.

Sie besteht aus Kommunikation und Beobachtung: Der 2018 in die Umlaufbahn gebrachte LuxGovSat ist ein Satellit zur Kommunikation, der ein joint venture mit der SES ist, LUXEOSys, der 2023 operabel sein wird und noch von Etienne Schneider eingeführt wurde, ist dagegen ein rein von der Armee betriebener Satellit, der aber auch für zivile Beobachtungszwecke des Klimawandels beispielsweise genutzt werden kann.

Angesichts der Multiplikation der Akteure im All stellen wir ein immer höheres Konfliktrisiko fest. François Bausch

Die duale Nutzung militärisch und zivil ist eine der Gründe, warum Luxemburg diesen Bereich pusht. „Der Weltraum ist ein Feld für Streitigkeiten, Konkurrenz und Überlastung geworden. Angesichts der Multiplikation der Aktivitäten und der Akteure im All stellen wir ein immer höheres Konfliktrisiko fest“, erklärt Bausch. „Die immer stärkere Abhängigkeit unserer Gesellschaft von dem, was im Weltall passiert, macht uns zunehmend verletzbar.“

