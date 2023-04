Wähler wünschen sich von einem idealen Kandidaten, dass er (oder sie) zuverlässig und kompetent ist und tut, was er sagt.

Politik 4 Min.

Traumkandidatin gesucht

Wie sich Wähler ihren idealen Kandidaten vorstellen

Ines KURSCHAT Wähler wünschen sich von einem idealen Kandidaten, dass er (oder sie) zuverlässig und kompetent ist und tut, was er sagt.

Kompetent, pragmatisch, gewissenhaft, integer – so sollte die Person idealerweise aussehen, die Luxemburg durch die nächsten Jahre führt. Welches Geschlecht oder Alter der Traumkandidat hat oder woher er stammt, ist den Wählerinnen und Wählern dagegen nicht so wichtig.

Das zumindest ist das Ergebnis einer Umfrage, die das Marktforschungsinstitut Quest im Auftrag der Steuerberatungsfirma Atoz am 15. und 23. März durchgeführt hat. „Unser Ziel war es, im Super-Wahljahr Fragen zu beleuchten, die anderswo nicht gestellt werden“, so Keith O‘Donnell, Atoz Managing Partner, zum diesjährigen Schwerpunkt: Was ist das Profil des idealen Kandidaten oder der idealen Kandidatin? Um dies herauszufinden, wurden insgesamt 600 Frauen und Männer befragt.

Spitzenkandidaten unter die Lupe genommen Ein Mail-Austausch der „Wort“-Redakteure Annette Welsch und Marc Schlammes.

Ärmel hochgekrempelt!

Zwei Drittel setzt bei Politikern andere Maßstäbe an, als sie dies bei Durchschnittsmenschen tun würden: 66 Prozent hielten es für sehr wichtig, dass ihr Kandidat zuverlässiger ist als der Durchschnitt, 29 Prozent hielten dies immerhin für eher wichtig. Auch sollte der ideale Kandidat offen sein gegenüber neuen Ideen: Das fand immerhin noch rund die Hälfte (52 Prozent) und 39 Prozent fanden dieses eher wichtig.

Rund 61 Prozent der Befragten wünschen sich eher, dass die Person mit ihren Schwerpunktthemen übereinstimmt, als dass sie ideologisch auf einer Linie sind. Vor allem aber sollte der oder die Traumkandidatin kohärent in Taten und Worten sein. Schwätzer, die das Blaue vom Himmel versprechen, kommen nicht gut an. Günstlingswirtschaft, übergroße Egos und Karrierismus werden ebenfalls negativ bewertet. Vielmehr sind Managertypen, die Probleme wirksam angehen, sowie Visionäre, die für ein Projekt begeistern können, gefragt (jeweils 25 und 23 Prozent Zustimmung), deutlich eher als Vater- oder Muttertypen (10 Prozent) oder gar Prediger, die über Gefahren predigen (2 Prozent).

Popularität und Sympathie Nebensache

Die Popularität und Sympathie für den Kandidaten ist laut der Umfrage nicht ausschlaggebend für eine überzeugende Leitfigur, wichtiger seien Kompetenz und Integrität. Rund 62 Prozent bewerten Kompetenz als sehr wichtig, gegenüber drei Prozent, die Sympathie für die wichtigste Eigenschaft halten. Ob jemand ein Mandat zu Ende führt, das ihm aufgetragen wurde, fanden nur zwölf Prozent der Befragten wichtig.

Xavier Bettel führt in der Premierminister-Frage Laut Sonndesfro haben die Wähler zwei große Wünsche: Xavier Bettel soll Regierungschef bleiben und die LSAP in einer nächsten Regierung vertreten sein.

Ihren eigenen Angaben zufolge tolerieren die Wähler, sollte ein Kandidat Maßnahmen ergreifen, die gegen ihre eigenen Interessen gehen, sofern sie für die Gesellschaft als relevant und notwendig eingeschätzt werden. Das behauptet zumindest die Hälfte der Befragten. Für elf Prozent spielen persönliche Interessen bei der politischen Wahl angeblich gar keine Rolle. Allerdings: Ein Drittel akzeptiert „die eine oder andere Maßnahme“, die ihren Interessen zuwiderläuft, Hauptsache, ihre Anliegen sind mehrheitlich gut vertreten. Sieben Prozent halten ein Vorgehen gegen ihr Eigeninteresse für ein No-Go.

Junge Wähler legen mehr Wert darauf, dass ihr Kandidat sympathisch herüberkommt, bei älteren Wählern steht die Integrität hoch im Kurs.

Interessant ist die Aufschlüsselung nach Alter: So scheinen junge Wähler von 18 bis 34 Jahren mit 72 Prozent mehr Wert daraufzulegen, dass ihr Kandidat sympathisch rüberkommt, während für ältere Wähler über 35 und älter dies keine große Rolle spielt (55 Prozent). Dafür finden sie umso mehr, ihre Traumkandidatin müsse integer sein (die Eigenschaft steht auf Platz eins und zwei der Hitparade mit 88 Prozent der 55-Jährigen und älter; bei den 18- bis 34-Jährigen bei nur 54 Prozent). Keith O’Donnell sagte dazu, eine Erklärung sei möglicherweise die stärkere Affinität junger Menschen zu sozialen Netzwerken – und damit verbundene Werte wie Beliebtheit und Sympathie.

Code:

Kompetenz für Luxemburger wichtigste Eigenschaft

Bemerkenswert ist außerdem, dass für Luxemburger offenbar die Integrität eines Kandidaten oder einer Kandidatin nicht so wichtig zu sein scheint wie für Nicht-Luxemburger, mit 65 Prozent versus 74 Prozent. Hingegen bewerten Luxemburger Kompetenz als wichtige Eigenschaft deutlich höher (mit 74 Prozent, die dies als wichtigste Eigenschaft sehen), während es bei den Nicht-Luxemburger nur rund die Hälfte, 49 Prozent, sind.

Wir fürchten für Luxemburg eher keine Entwicklung wie in anderen EU-Ländern, wo populistische Parteien starken Zulauf erfahren. Keith O'Donnell, Atoz Managing Partner

Inwiefern die Profile der aktuellen Spitzenkandidaten für die Chamber-Wahlen den Erwartungen der Wählenden entsprechen, wurde in der Umfrage nicht abgefragt. „Das wäre sicherlich sehr subjektiv“, gab Keith O’Donnell zu bedenken. Die Umfrage hält er gleichwohl für aufschlussreich: „Wir interpretieren die Angaben so, dass kompetente Profile und Qualitäten wie Integrität hoch in der Gunst bei den Luxemburger Wählerinnen und Wähler stehen.“ Das sei ermutigend, denn auch in Luxemburg sei der Populismus spätestens seit der Corona-Pandemie auf dem Vormarsch. „Wir fürchten für Luxemburg eher keine Entwicklung wie in anderen EU-Ländern, wo populistische Parteien starken Zulauf erfahren“, so O’Donnells Schlussfolgerung.

Methodologie und Konzept Um das Profil des idealen Kandidaten oder der idealen Kandidatin zu ermitteln, wurden 300 Frauen und 300 Männer befragt. Dies auf Basis einer repräsentativ nach Alter, Geschlecht und Nationalität (Luxemburgisch/Nicht-luxemburgisch) zusammengestellten Stichprobe. Es ist die achte Umfrage der Steuerberatungsfirma Atoz, die sich zur Aufgabe gemacht hat, jährlich Trends in Luxemburg zu ermitteln. Themen in den Vorjahren waren Steuer (2015), der Blick der Grenzregion auf Luxemburg (2016), die Millennium-Generation und ihr Verhältnis zu Unternehmertum, Klimawandel (2019), soziale Herausforderungen im Covid-Jahr (2020) und schließlich, in 2021, Lehren, die die Luxemburger Gesellschaft aus der Krise gezogen hat – oder auch nicht.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.