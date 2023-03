Das Finanzministerium veröffentlicht Rechenbeispiele zur Veranschaulichung: hier die Grafiken im Überblick.

Rechenbeispiele

So machen sich die Tripartite-Maßnahmen in der Geldtasche bemerkbar

(FJ / ik) – Das Finanzministerium hat am Donnerstag Rechenbeispiele veröffentlicht, die veranschaulichen sollen, wie sich die jüngst im Rahmen der Tripartite beschlossenen Steuermaßnahmen auf das Portemonnaie der Bürger auswirken werden. Dabei geht es um drei Maßnahmen: der Steuerkredit, der 2023 eine Anpassung der Steuertabelle um zwei Indextranchen kompensieren soll, die ab 2024 geplante Anpassung der Steuertabelle um 2,5 Index-Tranchen und die Anhebung des Steuerfreibetrags für Hypothekenzinsen von 2.000 auf 3.000 Euro.

Hier ein Beispiel zur Veranschaulichung des Einflusses der Steuermaßnahmen: Für eine Familie mit zwei Kindern und einem durchschnittlichen Brutto-Jahresgehalt von 114.000 Euro könnten die konjunkturelle Steuergutschrift plus der Abzug der Schuldzinsen 2023 zu einem Jahresgewinn von 2.460 Euro führen, 2024 werden es 2.580 Euro sein. Ein Alleinerziehenden-Haushalt mit einem Kind und einem Brutto-Jahreseinkommen von 50.000 Euro würde 2023 von einem Jahresgewinn von 450 Euro und 2024 in Höhe von 755 Euro profitieren.

OGBL: Haushalte bekommen „auf direktem Wege Geld gutgeschrieben“

Auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“ bestätigte der OGBL die Rechnungen des Finanzministeriums. Die Zahlen für das Jahr 2024 seien nachvollziehbar, allerdings ergänzte OGBL-Präsidentin Nora Back, die Zahlen für 2023 „können wir nicht nachvollziehen, weil wir nicht wissen, was der konjunkturelle Steuerkredit ist“. Die individuelle Anpassung von zwei Tranchen gelte es auch individuell zu berechnen. Demnach müsste es zu einer Marge zwischen 4,9 bis etwa 5,1 Prozent auf dem Einkommen führen. „Ich kann mir vorstellen, dass das so korrekt ist“, so Back, die sich über die Rechenbeispiele freut, denn „sie belegen, dass die Bürger nun etwas dazubekommen“.

Sobald das Tripartite-Gesetz verabschiedet werde, „vielleicht im Mai“, bekämen die Haushalte auf direktem Wege Geld gutgeschrieben.

