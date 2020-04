Wie sich die Luxemburger Kirche auf das Krisen-Ostern 2020 vorbereitet

Ostern ohne Kirchgang, Oktave digital, Erstkommunionfeiern verschoben: Corona hat das Erzbistum vor große Probleme gestellt. Wie die Kirche mit den Kontaktsperren umgeht.

Besinnlich ist es in der Luxemburger Kathedrale. Die kräftige Frühlingssonne hebt die Farben der Fenstermotive hervor und taucht das Gotteshaus in ein warmes Licht. Wäre das ein „normaler“ Mittwochabend in der Karwoche, dann müssten Besucher jetzt, kurz vor Beginn der Chrisam-Messe, nach einem der wenigen freien Plätze Ausschau halten. Denn in diesem Gottesdienst werden die heiligen Öle geweiht, die in den kommenden zwölf Monaten, etwa bei Taufen und Firmungen, zum Einsatz kommen.

Mit weitem Abstand zueinander sitzen im Chorbereich ein Dutzend Geistliche ...