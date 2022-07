Die Carte sanitaire 2021 zeigt, dass die ambulanten Eingriffe steigen und die Aufenthaltsdauer in den Spitälern sinkt.

Wie sich die Aktivitäten der Spitäler entwickeln

Es ist eine Bestandsaufnahme des Krankenhaussektors: Alle zwei Jahre wird die Carte sanitaire mit einer Menge Zahlen und Statistiken zu den Aktivitäten und der Organisation der Spitäler veröffentlicht. Nicht zuletzt sollen damit die gesundheitspolitischen Bedürfnisse, wie Betten und medizinische Abteilungen abgeschätzt werden. Am Montag stellte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) die Carte sanitaire 2021 vor.

Sie wurde erstmals unter der Ägide der 2021 gesetzlich eingeführten Nationalen Beobachtungsstelle für Gesundheit (Observatoire National de la Santé) erstellt, einer Behörde, die derzeit von Dr. Françoise Berthet und Anne Charlotte Lorcy aufgebaut wird. Ab Oktober soll sie personell ganz besetzt sein und die Arbeit aufnehmen.

„Die Carte sanitaire erlaubt es uns, faktenbasierte Entscheidungen zu treffen. Sie hilft uns mit ihrer Transparenz auch, wenn die Genehmigungen für die medizinischen Abteilungen der einzelnen Spitäler ab 2024 erneuert werden müssen“, erklärte Lenert das umfassende Zahlenwerk. „In einer nächsten Phase sollen dann auch die medizinischen Aktivitäten über die Krankenhäuser hinaus erfasst werden.“

Entwicklung zwischen 2010 und 2019

In dieser Ausgabe werden speziell die Entwicklungen von 2010 bis 2019 präsentiert und sie erlaubt natürlich auch, eine erste Abschätzung zur Organisation und den Aktivitäten, die mit Covid-19 verbunden waren. „Der Krankenhaussektor ist mit einem bedeutenden Bevölkerungswachstum konfrontiert und einer steigenden Behandlungsnachfrage von den Grenzgängern“, betonte Dr. Berthet.

Die Eckdaten der zehn Krankenhäuser - vier Zentren und sechs spezialisierte Spitäler, wie die Radiotherapie, das Rehacenter oder das Herzchirurgiezentrum INCCI - im Jahr 2019 sind: Die 142.536 Krankenhausaufenthalte, die zu 55 Prozent stationär und zu 44,8 Prozent in der Tagesklinik stattfanden, hatten eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 7,4 Tagen und führten zu einer Belegungsrate von 78,1 Prozent.

Ihre Entwicklung seit 2010 zeigt, dass

die Zahl der Aufenthalte um 2,4 Prozent pro Jahr stieg, wobei die stationären stabil blieben und die ambulanten in der Tagesklinik stark um 6,7 Prozent pro Jahr anwuchsen

die Zahl der Hospitalisierungstage und die Dauer der Aufenthalte sich denn auch kaum veränderten

die Belegung der Akutbetten zwischen 2015 und 2019 zwischen 72,9 und 78,1 Prozent variierte

sich immer mehr Grenzgänger in Luxemburgs Krankenhäusern behandeln lassen, sie machten 2019 acht Prozent der Spitalspatienten aus, was immer noch sehr wenig im Verhältnis zu ihrer Versichertenanzahl ist.

Demografisch gesehen hat Luxemburg das Glück, dass der Anteil der behandlungsintensiven Personen über 65 Jahren nur bei 14,4 Prozent liegt - Deutschland (21,5), Belgien (18,9) und Frankreich (20,0) liegen weit darüber - und die vielen Grenzgänger die Krankenhäuser wenig nutzen.

Ambulante Behandlungen steigen

Luxemburg verfügte 2021 über 3,2 Akutbetten pro 1.000 Einwohner. 2018 waren es 3,7, was weniger als in Deutschland (6,0) und Belgien (5,0), aber mehr als in der Schweiz (3,6), in Frankreich (3,0) und in den Niederlanden (2,7) war. Allerdings steigen auch die ambulanten Behandlungen in der Tagesklinik ohne Übernachtung stetig an: Machten sie 2010 noch 31 Prozent der Krankenhausaufenthalte aus, waren es 2019 schon 44,8 Prozent.

Dabei stieg die ambulante Chirurgie sehr unterschiedlich: Katarakt-Operationen um 17,6 Prozent, solche am Bewegungsapparat um acht Prozentpunkte zwischen 2015 und 2019. Die Dauer der stationären Aufenthalte liegt seit zehn Jahren unverändert bei 7,4 Tagen im Schnitt, was im Vergleich zu Frankreich (5,4) und Belgien (6,6) hoch ist.

Bei den Covid-Patienten bestätigt sich, dass vor allem die Patienten über 50 so krank wurden, dass eine Hospitalisierung nötig wurde. Männer waren mit 2.088 mehr betroffen als Frauen mit 1.493 Fällen. Vor allem auf der Intensivstation machten diese drei Viertel der Fälle aus. Auch bei der Sterblichkeit liegen Männer mit 316 von 514 in den Spitälern an Covid-19 Verstorbenen vor den Frauen.

Daten werden noch um qualitative Angaben ergänzt

Die rein quantitativen Daten der Carte sanitaire werden nun noch um die qualitativen Daten aus der Dokumentation in den Spitälern ergänzt: Grund der Hospitalisierung, geleistete Behandlung, eventuelle Komorbidität, die den Fall erschwert.

Anhand dessen kann dann evaluiert werden, ob das Angebot der Krankenhäuser den Erfordernissen entspricht: Wer hat wie schwere Behandlungsfälle, werden Patienten unnötig aufgenommen, wie ist die Patientensicherheit und die Qualität, gab es vermeidbare Komplikationen?

Auch die Aktivitäten der Polikliniken werden noch unter die Lupe genommen. „Wir werden so über die Jahre eine globale Sicht der Gesundheitsversorgung bekommen, um dann entsprechend reagieren zu können“, sagte Lenert. Sie konnte derweil noch keine Aussagen dazu machen, welche Konsequenzen der Covid-bedingte Einbruch bei den Operationszahlen haben wird. „Wir wissen nicht, ob die OPs annulliert, vertagt oder ganz abgesagt wurden.“

Da während der akuten Covid-Phase im ersten Trimester 2020 die Dokumentationspflicht ausgesetzt wurde, um das Personal zu entlasten, ist die Datenlage für diesen Zeitraum dünn. „Das genaue Ausmaß der ausgesetzten Operationen und Diagnostika werden wir erst zu einem späteren Zeitpunkt sehen“, betonte die Ministerin.

Behandlungen wie Chemotherapien und Dialysen seien aber nicht abgesagt worden. Bei den Langzeitschäden für Schlaganfall- und Herzinfarktpatienten etwa, weil sie keine Reha erhielten, müsse man schauen und überlegen, was man künftig besser machen könne.

Die Sanitärkarte umfasst drei Dokumente und eine Synthese, die erstmals auch online veröffentlicht werden und unter obsante.lu/cartesanitaire eingesehen werden können.

