Der Direktor des Film Fund, Guy Daleiden, hat es nicht so mit administrativen Prozeduren. So lautet die Schlussfolgerung von Diane Adehm (CSV) nach der Kommissionssitzung am Montag.

In die Bredouille geraten

Wie sich der Film Fund für die eigenen Missstände rechtfertigt

