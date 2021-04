Bildungsminister Meisch führt ab nächster Woche Antigen-Schnelltests für alle Schüler und Lehrpersonen ein.

Politik 7 Min.

Wie Selbsttests in den Schulen Infektionen verhindern sollen

Annette WELSCH Bildungsminister Meisch führt ab nächster Woche Antigen-Schnelltests für alle Schüler und Lehrpersonen ein.

In den Schulen beginnt im Anschluss an die Osterferien der großflächige Einsatz von Covid-19-Selbsttests, um einen besseren Einblick in die Infektionsketten zu bekommen und noch früher Infektionen und Cluster zu entdecken. Ab dem 19. April sollen bis zu 120.000 Tests pro Woche an allen Schulen und an allen Schülern und Lehrern durchgeführt werden. Es sind genug Tests vorhanden, um bis zu den Sommerferien zu kommen.

In der ersten Woche bekommen die Schüler ihren Selbsttest mit nach Hause, danach führen sie ihn in der Schule durch - mit Ausnahme der Schüler im ersten Zyklus, die ihn weiter zu Hause mit den Eltern machen. Die Tests sind freiwillig und die Zustimmung der Eltern ist erforderlich. An all den anderen Maßnahmen zur Entdeckung von Infektionen ändert sich nichts.

Schulen schließen ab Montag für zwei Wochen Ab Montag schalten Grundschulen, Kompetenzzentren und Musikschulen für eine Woche auf Distanzunterricht. Das kündigte Bildungsminister Claude Meisch (DP) am Donnerstag an.

Das kündigte Bildungsminister Claude Meisch (DP) am Donnerstag an, als er mit dem für den Sekundarunterricht zuständigen Direktionschef, Romain Nehs den dritten Analysebericht zum Infektionsgeschehen an den Schulen vorstellte, der die Entwicklung seit den Weihnachtsferien abbildet, die Maßnahmen evaluiert und Empfehlungen gibt.

Varianten bereiten weiter Sorgen

Meisch blickte aber auch darauf, wie bis zu den Sommerferien eine größtmögliche Normalität gewährleistet werden kann. Denn noch immer sind es die neuen Covid-Varianten mit vorab der britischen, die Sorge bereiten. Und die dazu führten, dass aufgrund der rasant gestiegenen Infektionen eine Woche vor den Karnevalsferien bereits auf Homeschooling gesetzt werden musste.

Der Analysebericht basiert auf den Zahlen der Sanitätsinspektion, wurde im Ministerium erstellt und vom Comité de pilotage, in dem auch die Santé vertreten ist, validiert. „Wir wollen Transparenz über das Infektionsgeschehen in den Schulen - das ist eine wichtige Voraussetzung, um Vertrauen in den Umgang mit der Pandemie zu schaffen“, sagte Meisch. „Wir wollen auch, dass die Eltern zunächst sehen, wie die Schnelltests funktionieren, bevor sie ihre Zustimmung erteilen“

Mehr Cluster in Grundschulen

Nehs teilte mit, dass sich die neuen Varianten mit rasanter Geschwindigkeit verbreitet haben und die britische Variante seit den Karnevalsferien mit 74 Prozent die Infektionen dominiere. „Das Originalvirus ist mit einer Prävalenz von neun Prozent quasi komplett verdrängt.“

Corona-Situation in den Schulen: Warum es neue Maßnahmen braucht Die Schulen und Betreuungseinrichtungen sind ein hervorragender Nährboden für die neuen Virusvarianten. Die Fälle in Junglinster und Waldbillig zeigen: Es braucht neue Maßnahmen.

Da die neuen Varianten leichter übertragbar seien, traten in den Schulen, vor allem in den Grundschulen, vermehrt Cluster auf. Denn stieg bislang die Inzidenz mit dem Alter der Schüler, so gibt es nun keine Unterschiede mehr zwischen Grund- und Sekundarschülern. Warum, wisse man auch in der Wissenschaft nicht.

„Wir stellten fest: Wenn das Virus in einer Schule auftritt, nimmt es sehr schnell zu. Das Infektionsgeschehen in den Schulen ist allerdings ein Spiegel der Entwicklung in der Bevölkerung“, so Nehs, der sich zufrieden darüber zeigte, dass die Schulschließungen im Anschluss an die Weihnachtsferien und vor den Karnevalsferien zur Stabilisierung der Situation beitrugen. Sie müssten aber Ausnahmen bleiben. „Das Wohlbefinden der Kinder ist am noch am höchsten, wenn sie in die Schule gehen können und Präsenzunterricht haben.“

Maßnahmen waren richtig

Nehs schlussfolgerte auch, dass die Maßnahmen des Szenario 1 die richtigen waren: Dabei wird ein einzelner positiv getesteter Schüler, der sich demnach nicht in der Klasse ansteckte, isoliert und die Klasse darf sich nicht mehr mit anderen Schülern mischen. „Das Virus verbreitete sich so nicht weiter und 90 Prozent der Infektionsfälle blieben im Szenario 1.“

Auch die mobilen Testequipen hätten sich bewährt. Insgesamt liegen die Schulen mit einer Positivitätsrate von 1,47 Prozent unter der Rate, die im Large Scale Testing für die Bevölkerung festgehalten wird. „Wir stehen gut da“, meinte Nehs. Die Einführung der Maskenpflicht ab dem 2. Zyklus ließe sich dagegen schwer evaluieren, sie habe aber - genau wie das Verlangen eines negativen Tests nach einer Quarantäne - wohl dazu beigetragen, dass Cluster sich nicht verbreiten konnten.

„Die Situation hat sich nach den Karnevalsferien stabilisiert, wir müssen aber wachsam bleiben und die Entwicklung in der Gesellschaft im Auge behalten“, so Nehs Resümee. Inwiefern die Impfkampagne und die Selbsttests sich auswirken, werde der nächste Bericht zeigen.

Hohe Zustimmung der Eltern zu Tests

Von den neuen, kinderleicht auszuführenden Selbsttests erwartet sich der Minister nun mehr Sicherheit, mehr Präsenzunterricht und mehr soziale Kontakte, um dem Schulbetrieb mehr Normalität zurückgeben zu können. Dabei werde den Schulen eine gewisse organisatorische Flexibilität gelassen, ob sie jeden Tag ein Fünftel einer Klasse testet, was empfohlen wird, oder an einem Tag alle.

Blick auf Claude Meischs Stufenplan Der Bildungsminister hat verschärfte Maßnahmen für die Schulen definiert – nur ist unklar, unter welchen Bedingungen sie in Kraft treten.

Zufrieden zeigte sich Meisch damit, dass im Gegensatz zum Ausland das Schuljahr bis auf wenige Wochen normal ablief. „Wir hatten quasi über die ganze Zeit Präsenzunterricht.“ Zufrieden ist er auch mit der bisherigen Testbeteiligung: Sie lag in den Grundschulen bei den Schülern bei 97 Prozent und bei den Lehrern bei 89 Prozent.

Wir hatten quasi über die ganze Zeit Präsenzunterricht. Claude Meisch

In den Sekundarschulen waren es 85 Prozent beim Personal, 87 Prozent bei den Schülern der unteren Klassen und 83 Prozent bei denen der höheren. Grund könne der dort noch praktizierte alternierende Präsenzunterricht mit Homeschooling sein, so Meisch. Den möchte er zunächst beibehalten. „Wir erhöhen sonst die Risiken. Wenn wir das Gefühl haben, die Situation weiter im Griff zu haben, können wir ihn abschaffen.“

Wann Kinder geimpft werden können, sei noch nicht bekannt. Man sei aber im Kontakt mit der Santé, um Lehrer eventuell prioritär zu impfen. Meisch betonte: „Ich habe Sorge, dass die Schule hinterher der einzige Bereich ist, wo ganz viele Ungeimpfte aufeinandertreffen: fast 100.000 junge Menschen und Kinder. Das Virus wird sich darauf konzentrieren, das müssen wir im Blick behalten.“

Die Regierung werde eventuell nach solchen sozioprofessionellen Kriterien vorgehen, wenn alle über 55 Jahren geimpft sind.

Selbsttests: Die Hoffnungsträger für mehr Normalität Schnelltests, also Antigentests, die innerhalb von Minuten ein Resultat anzeigen, sowie die kürzlich eingeführten Selbsttests sind so wie das Large Scale Testing (LST) und die vom Arzt verschriebenen PCR-Tests bei Symptomen oder Risikokontakten Bestandteil der nationalen Teststrategie: Sie können zusätzlich helfen, Covid-19-Infektionen zu entdecken, sind aber weniger sensibel als PCR-Tests. Seit November 2020 sind Antigen-Schnelltests auf dem Markt und werden von der Gesundheitsdirektion in Kliniken, Alters- und Pflegeheimen (Cipa) sowie Arztpraxen zur Verfügung gestellt. In verschiedenen Pilotprojekten im Kultur- und Sportbereich sollte die Machbarkeit überprüft werden, denn nicht zuletzt braucht es dafür spezialisiertes Personal. Die seit Kurzem verfügbaren Selbsttests könnten dies nun erleichtern: Sie werden in den Cipa, in der häuslichen Pflege, in Strukturen für Menschen mit Handicap, in Tagesstrukturen oder auch geschützten Werkstätten systematisch eingesetzt, um Besucher, Bewohner/Kunden und Dienstleister extern zu testen. Geschätzte 100.000 Tests können pro Woche demnächst in diesem Sektor gemacht werden. Auch im Sport und der Kultur sind sie begrenzt bereits im Einsatz und können großflächig eingesetzt werden, wenn die Restriktionen dort gelockert werden. Es wird derzeit auch überlegt, wie man die Selbsttests im Handel, der Horesca oder der Kultur einsetzen könnte, aber daran müssten die Gemeinden eng mitarbeiten. Das antwortet die Santé auf eine dringende Anfrage von Martine Hansen (CSV). Danach werden derzeit jede Woche sieben Prozent der Bevölkerung mit verschriebenen PCR-Tests untersucht und 8,5 Prozent über das LST. Die Pilotprojekte mit den Antigen-Schnelltests hätten gezeigt, dass sie gut akzeptiert werden und zeitnah durchgeführt werden konnten. Bei negativen Testergebnissen konnte auch keine Infektionsübertragung nachgewiesen werden, auch wenn PCR-Tests teils zur gleichen Zeit noch leicht positiv waren – ein negativer Schnelltest kombiniert mit den normalen Schutzgesten sei eine gute Maßnahme für ein sicheres Kulturevent, heißt es von der Santé. Auch im Sport konnten mit den Schnelltests sichere Spiele in den ersten Ligen, ohne dass Infektionsketten ausgelöst wurden, garantiert werden. Man gehe von ähnlichen Resultaten bei den viel einfacher durchzuführenden Selbsttests aus. Die Regierung ermutige die Bevölkerung, Schnell- und Selbsttests zu nutzen - in allen Situationen, wo eine Person einen Risikokontakt nicht vermeiden könne oder wolle. Das betreffe auch den Besuch vulnerabler Personen. Der freie Verkauf der Tests werde befürwortet, sofern es sich um CE-gekennzeichnete und von Referenzlaboren unabhängig getestete handelt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.